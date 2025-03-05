Британский наемник получил огромный срок за убийства мирных жителей Курщины

Олег Кравцов.  
05.03.2025 15:00
  (Мск) , Москва
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Военные преступления, Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Россия, Сюжет дня, Украина


Британский наемник отправится отбывать наказание за преступление, совершенные в составе украинских оккупантов в Курской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил Следственный комитет Российской Федерации.

Британский наемник отправится отбывать наказание за преступление, совершенные в составе украинских оккупантов в Курской...

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«Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джеймсу Скотту Рису Андерсону. Он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области и наемничестве (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 359 УК РФ)», – говорится в сообщении.

Следствие установило, что Андерсон за вознаграждение с ноября 2024 принимал непосредственное участие в боях на территории РФ.

«В целях причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти Джеймс Андерсон совершал преступления против мирного населения. В результате оперативно-розыскных мероприятий Джеймс Андерсон задержан на территории Курской области. Следствием во взаимодействии с УФСБ России по Ленинградскому военному округу собрана достаточная доказательственная база.

Приговором суда Джеймсу Андерсону назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима», – уточнил Следком.

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