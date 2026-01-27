Британский офицер: Воевать с Россией нечем – всё отдали Украине

Елена Острякова.  
27.01.2026 19:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 329
 
Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


У Британии уже нет мобильной бронированной артиллерийской системы, она отдала все установки Украине.

Об этом отставной офицер британской армии Саймон Диггинс заявил в своей видеоколонке для «Сан», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Раньше у нас были самоходные артиллерийские установки. Но мы отдали их все, весь парк… Украине. Очевидно, что они были нужны украинцам, но теперь мы смогли заменить их всего 14 самоходными артустановками. Этого явно недостаточно для затяжного конфликта с равным по силе противником», – сказал Диггинс.

Он добавил, что очередной заказ на оружие для Украины Британия разместила в Германии, потому что ее заводы были не способны его выполнить.

По словам отставника, у Британии мало людей, техники и ресурсов. Из 72 тыс человек личного состава – 17% непригодны. 50% флота недоступны для эксплуатации, на ходу тлько 2 из 6 эсминцев. Ни одна из 9 подлодок не выходила в море более 120 дней.

Он прогнозирует, что в случае войны с Россией, вероятность которой он оценил в 5-16%, британская армия исчерпает свои силы за 2-3 недели.

«На самом деле у нас боеприпасы закончатся раньше, чем люди. Наши запасы рассчитаны буквально на несколько дней. Особенно это касается высокотехнологичных ракет и других видов боеприпасов. У нас ограниченные возможности по защите нашей территории или их нет вовсе. Нам не хватает эффективной ПВО на ТВД.

У нас нет ничего, похожего на израильскую систему «Железный купол» или систему «Золотой купол», которую президент Трамп собирается закупить. У нас есть только несколько точечных систем ПВО. Так что система защиты нашей родины находится на недостаточной уровне, и это серьезно ограничит наши возможности вести долгосрочный конфликт с Россией», – тревожтся Диггинс.

Метки:

