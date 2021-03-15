Британский олигарх «доит» Казахстан и вредит ЕАЭС

15.03.2021, Москва, Айнур Курманов

Британский олигарх индусского происхождения Лакшми Миттал ведет себя в Казахстане как оккупант и колонизатор, однако власти бывшей советской республики лишь усиливают его поддержку.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет сопредседатель Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов.

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…По вине компании «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ), принадлежащей британскому поданному и олигарху индусского происхождения Лакшми Митталу, в феврале произошла авария не только на конверторном производстве Карагандинского металлургического комбината, но и сам 180-тысячный город Темиртау оказался на грани катастрофы из-за изношенности ТЭЦ-2. Теплоэлектростанция также находится в управлении компании, но 25 февраля в 30-градусный мороз там вышли из строя сразу несколько котлов, и жители чуть не повымерзали в своих квартирах. Правда, правительство «независимого» Казахстана лишь пожурило приказчиков иностранного дельца, не сделав никаких выводов.

Именно частые аварии являются показателем того, что старое советское оборудование массово начинает выходить из строя. Так, 19 февраля «АрселорМиттал Темиртау» в течении часа выбросил в атмосферу без очистки газы конверторного производства. Произошел сбой газоочистного оборудования, и желтый ядовитый дым накрыл город. 4 сентября 2019 года в этом же конверторном цехе произошла крупная авария, в результате чего четыре работника конвертера №3 получили термические ожоги. А 10 ноября 2018 года на комбинате из-за пожара обрушились трубопроводы сжатого воздуха диаметром 820 миллиметров и кислородопровода диаметром 720 миллиметров со стороны кислородного цеха.

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Практически каждую неделю в казахстанских СМИ проходит информация об авариях в шахтах и на предприятиях АМТ в Карагандинской области. Всё это – результат полной изношенности старого советского оборудования, которое наспех ремонтируется и заново пускается в ход, создавая угрозу жизням как самих работников, которые часто травмируются или погибают, так и для местных жителей.

Для населения металлургический комбинат в Темиртау под управлением британско-украино-индусского менеджмента является постоянным источником загрязнения воздуха и окрестных водоёмов.

Не случайно в местном акимате Темиртау несколько лет назад убрали штатную должность эколога, а в поликлинике сократили врача и кабинет онколога. Догадываетесь в чьих интересах?

О том, что Лакшми Миттал не тратит средства для очистительных сооружений, знают прекрасно и казахстанские власти. Так, председатель Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасов через четыре дня после аварии в конверторном цеху Карметкомбината озвучил на пресс-конференции ужасающие факты.

По его словам, за два года зафиксировано 67 фактов превышения допустимых загрязнений более чем в 10 раз. Компания в год выбрасывает более 300 тысяч тонн загрязняющих веществ, по 11 тонн – на каждого жителя Темиртау.

«При проверке ТЭЦ-2 АМТ выявлено превышение загрязнения по пыли в 125 раз. В конверторном цехе мы выявили, что очистка вместо положенных 95% производится 65%, многие мероприятия по очистке существуют только лишь на бумаге, обнаружили, что не до конца они работают, но отчитываются, что все хорошо» — указал Зулфухар Жолдасов.

Также выяснилось, что еще с 2019-м году был подписан даже специальный меморандум с руководством «АрселорМиттал Темиртау» о снижении на 30% выбросов в атмосферу и проведении природоохранных мероприятий. Но ситуация не сдвинулась даже на миллиметр, так как за пять лет количество выбросов уменьшилось лишь на 0,08%.

И даже после таких громких заявлений с критикой компании британского олигарха индусского происхождения, министерство индустрии и правительство Казахстана не только не сделало никаких выводов, но и одобрили дальнейшую работу АМТ.

В частности, министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов посетил металлургический комбинат 21 февраля – через два дня после аварии в конверторном цехе коксохимического производства. Чиновник провел переговоры с генеральным директором АМТ Биджу Наиром. И они прекрасно поладили, обсудив ближайшие планы компании, где приказчик Лакшми Миттала снова пообещал исправить ситуацию и вложить средства в модернизацию производства, ТЭЦ-2, шахт угольного департамента и реализации проекта по переработке угольного метана.

Самое смешное, что 25 февраля, а именно через три дня после посещения министра, на этой злополучной ТЭЦ-2 прогорели три котла, обеспечивающие город Темиртау отоплением, как раз из-за того, что приборы наблюдения вышли из строя. До этого менеджеры АМТ решили сэкономить и сократили ответственных, обслуживающих эти приборы контроля. На этом фоне чиновники рапортуют о конструктивном диалоге и разрешении всех спорных вопросов с руководством иностранной компании!

Если министров и премьера Аскара Мамина эта ситуация вполне устраивает, то жителям Карагандинской области и всего Казахстана становится понятным, что Лакшми Миттал ведет дело к окончательному выжиманию последних соков из производства с целью финального уничтожения черной металлургии в стране. И первыми тревогу забили об этом еще в 2019-м году группа депутатов Мажилиса во главе с бывшим вице-министром Альбертом Рау. Тогда они послали обращение на имя того же самого премьера о невыполнении компанией «АрселорМиттал Темиртау» своих обязательств перед Казахстаном.

Дело в том, что правительство и Лакшми Миттал заключили еще 31 декабря 2008 года инвестиционный контракт, предусматривающий инвестиционные преференции, связанные с тем, что британский олигарх индусского происхождения освобождался от уплаты корпоративного подоходного налога сроком на 10 лет, а также от налогов на имущество и на землю сроком на 5 лет. Главным условием была модернизация производства за счет внедрения нового оборудования, в том числе на коксохимическом производстве, и увеличения мощности Карметкомбината до 6-ти миллионов тонн стали в год.

К 2019-му году «АрселорМиттал Темиртау» выпускал не более 3-ех миллионов тонн стали, не дотянув даже до советских 5-ти миллионов. Не мудрено, что именно в том же году 5 июля Лакшми Миттал в одностороннем порядке расторгнул данный контракт и снял с себя обязательства по реализации инвестиционного проекта и по увеличению объёмов производства. Это и вывело из себя депутатов парламента, а Альберт Рау даже воскликнул в сердцах следующее:

«Можно сказать прямо – в первой пятилетке «Арселор» по поручению президента брал на себя обязательства по мощности довести до 6 млн тонн стали, он это не выполнил, говоря о том, что годы тяжелые. Мы, естественно, задаем вопрос – а где же те деньги, которые вы заработали в хорошие годы, как мы их любим называть в «жирные?».

И действительно, по самым скромным подсчетам каждый год этого десятилетия Лакшми Миттал складывал себе в карман до полутора миллиардов долларов чистой прибыли только с одного Карагандинского металлургического комбината. И уже к 2019-му году Альберту Рау и его единомышленникам было ясно, что близится момент, когда британский миллиардер индусского происхождения попросту окончательно угробит производство, а затем закроет его и уедет восвояси. Одни даже написали это в открытую в своём обращении к премьеру.

«По имеющейся в открытых источниках информации компания «Арселор Миттал» за последние годы, исходя из экономической целесообразности, снизила объемы выплавки стали в ряде европейских стран, а в Тринидаде и Алжире попросту отказалась от металлургических комбинатов, вернув их в государственную собственность», – указывается в тексте запроса.

Получается, что ловкий делец не только не платил налоги в бюджет, да еще пользовался льготами и преференциями на казахстанской железной дороге, но и открыто грабил местных рабочих и загрязнял природу и фауну, нанося ущерб государству и вред здоровью местного населения. Типичная колониальная политика Запада, которая успешно отрабатывается с 1995 года в Карагандинской области. И сейчас, и тогда Лакшми Миттал отделался легким испугом и с него как с гуся вода, так как он находится под зонтиком защиты первого президента Казахстана, который и привлек его сюда в момент массовой приватизации.

Примечательно, но ответил неравнодушным депутатам в 2019-м году тот самый старый-новый премьер Аскар Мамин, который фактически полностью дезавуировал все их доводы, назвав британского олигарха индусского происхождения «порядочным инвестором», который заботится о технике безопасности простых рабочих и делает все для развития производства. А то, что он не смог модернизировать производство и внедрить новое оборудование, так это от нищеты и тяжких финансовых проблем.

Но постойте! Чистая прибыль Лакшми Миттала в Казахстане от одной тонны стали в среднем в 2019-м году составляла 81 доллар, тогда как в среднем по группе предприятий в других странах всего 47 долларов за тонну. Металлурги Карметкомбината, которых преследует прокуратура и полиция за требования повышения зарплаты, получают за месяц столько, сколько получают их коллеги из американского комбината ArcelorMittal USA за 8 часов работы! Так, зарплата металлурга в Темиртау в среднем составляла 215 703 тенге, или 560,27 доллара, а металлург в США получает за смену 580,24 доллара.

То есть, сверхприбыли у Лакшми Миттала были и есть, и их хватило бы на то, чтобы полностью обновить оборудование на комбинате и в шахтах, износ которого сейчас составляет свыше 80-ти процентов! При этом менеджеры компании просто нагло лгут, говоря, что инвестируют 500 миллионов долларов в производство, тогда как эти средства предназначены для обеспечения производства и текущего ремонта, а не для введения, например, новых конверторов или полного обновления коксохимпроизводства.

Более того, заложниками политики британского миллиардера стали местные подрядчики, с которыми под предлогом пандемии разрывались контракты, предприятия по сбору черного лома, – и даже российские металлургические компании. Дело в том, что руководством казахстанского АО «КТЖ-Грузовые перевозки» в 2020 –м году был издан Приказ № 39 в интересах Лакшми Миттала, запрещающий на неопределенный период времени прием к перевозке вагонов с ломом и отходами черных и цветных металлов, отправляемых на экспорт, в том числе, следующих в Россию.

Российские компании потеряли в качестве убытков сотни миллионов долларов, и особенно пострадал Магнитогорский металлургический комбинат. Так по информации пресс-службы министерства промышленности и торговли РФ «объем импорта лома черных металлов из Республики Казахстан только за 8 месяцев 2020 года уже сократился со 648,1 до 192,2 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что усилило дефицит лома черных металлов на внутреннем рынке, и так связанный с сокращением уровня ломозаготовки на 15% в связи с распространением коронавирусной инфекции».

Ситуация дошла до того, что проблема рассматривалась на межправительственном заседании Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 4 декабря 2020 года с участием председателя правительства России Михаила Мишустина, и данные ограничительные меры казахстанских властей были признаны неприемлемыми и отменены. Но за это время пострадали многие участники рынка, в том числе, внутри Казахстана.

А дело в том, что весь черный лом за бесценок в данное время получал наш любимый Лакшми Миттал, извлекая сверхприбыли. При этом, казахстанские предприятия по сбору и продаже черного лома заставляли реализовывать британцу индусского происхождения вторсырье по цене на 20 и 40% ниже чем на рынке ЕАЭС. По сути, произошла монополизация этой сферы в пользу АМТ. И было бы как-то логично, если Карагандинский металлургический комбинат был казахстанским, но он нещадно эксплуатируется западной транснациональной корпорацией.

Но это еще не всё! Настолько Лашкми Миттал и его приказчики обнаглели, что ведут политику сродни колониально-оккупационной. Внутри страны цены на прокат для отечественных покупателей гораздо выше, чем стоимость продукции для зарубежных потребителей. Причем выше минимум на 50 долларов за тонну, а на жести и оцинковке она увеличивается до 200 долларов. Таким образом, западная корпорация как вампир высасывает все соки, как с производства, так и с местных предпринимателей, уничтожая комбинат, шахты, природу и делая инвалидами казахстанских рабочих.

Так, 10 марта в шахте «Саранская», которая входит в состав компании «АрселорМиттал Темиртау», потерял сознание, а затем погиб от отравления газом метаном горнорабочий по ремонту горных выработок. А уже 11 марта на ТЭЦ-2, где недавно была известная авария, чуть не заморозившая Темиртау, во время проведения сварочных работ взорвалась стоящая рядом бочка с краской. В итоге пожара двое рабочих получили ожоги II-III степени и их состояние тяжелое. И такие случаи на предприятиях «АрселорМиттал Темиртау» частое и даже еженедельное явление.

При этом, под угрозу ставятся интеграционные процессы, наносится ущерб предприятиям стран ЕАЭС и единому рынку. Но казахстанское правительство даже и не думает разрывать контракт по недропользованию и по управлению предприятиями с ловким дельцом. Думается, это происходит не просто так и не за красивые глазки.

Как по мне, так наступил тот самый момент, когда коллективы и местное население должны потребовать от властей немедленной национализации Карагандинского металлургического комбината и всех шахт, пока не стало слишком поздно – и не случилась очередная трагедия.