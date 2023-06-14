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ArcelorMittal с начала мая возобновил добычу известняка во временно перешедшем под контроль Киева поселке Архангельское на севере Херсонской области. Радуются этому и политические укры. Почему-то им доставляет удовольствие, когда их грабят. Именно этом занимается один из крупнейших «инвесторов» на Украине – британский бизнесмен-капер из Индии Лакшми Миттал.

Предприятие «АрселорМиттал Берислав» не работало с февраля 2022 года из-за начала СВО. Но к началу октября под Архангельским ВСУшникам повезло – российские подразделения отошли, и им не пришлось помирать за интересы индийского британца.

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Гендиректор «АрселорМиттал Берислав» Леонид Смоляренко сообщает, что с марта этого года начали отгружать с их складов накопленный известняк – сырье, которое используется аглоцехом АрселорМиттал Кривой Рог для производства агломерата.

За это время карьер успел отгрузить в Кривой Рог почти 47.000 тонн известняка, в т.ч. и добытого после разминирования, почти 20.000 тонн (довоенный объем отгрузки известняка превышал 500.000 тонн в год).

По какой-то причине, у этой компании присутствует оптимизм, и они прогнозируют на этот год около 200.000 тонн добычи.

Но нам важно понимать: и Украина, где добывают этот известняк, и Британия, куда уходят заработанные на Украине деньги – страны из списка недружественных. А продукция вполне может использоваться военными предприятиями Украины. И объекты компании ArcelorMittal на Украине – вполне могут быть законными целями для ВКС РФ. Тем более, что уже проходила информация о том. что в цехах головного предприятия в Кривом Роге прячут военную технику.

Стоит напомнить историю появления ArcelorMittal на Украине. Начал он с покупки металлургического комбината «Кривожсталь». Кстати, созданного при Советской власти в 1931 году, по приказу председателя ВСНХ СССР Григорием Орджоникидзе, да, накануне тех двух самых голодных лет. Сразу видно – готовили «геноцид населения», да так мощно, что предприятие стало ценной добычей при приватизации спустя более чем 70 лет.

Сначала «Кривожсталь» приватизировал Ринат Ахметов со своим сообщником – кучмовским зятьком Виктором Пинчуком, для чего даже создали специальный консорциум «Инвестиционно-металлургический союз», чтобы никто не смог вклиниться в торги. Впрочем, они умели отшибать намерения не только финансовыми методами. Купили его за 800 млн. долл. – цена была явно занижена.

И при смене власти после «оранжевого» переворота, предприятие перепродали. При содействии Юлии Тимошенко. Нашли выгодного инвестора – этого самого Лакшми Миттал с его ArcelorMittal.

Криворожсталь перепродали за 4,8 млрд долл., и это выдавали за одно из достижений той жуликоватой «оранжевой» власти.

По информации от Валентины Семенюк-Самсоненко (убитой майдановцами 27 августа 2014 года, инсценировавшими самоубийство), которая была в то время главой Госимущества Украины, – после того, как сделка была оформлена, и Украина получила свои «аж» 4,8 млрд долл., в данных об активах Лакшми Миттала произошла существенная прибавка – в 20 млрд фунтов стерлингов. То есть, предприятие было продано по цене примерно в 7,5 раз ниже реальной стоимости. Вероятно, Юля Тимошенко не зря помогала перепродаже…

Позже, когда инвестор наглым образом не выполнял взятые на себя обязательства, в частности, социальные, ему пытались формально предъявить претензии. Но все претензии легко отметались аргументами, типа – «Ок, я уйду, верните мне мои деньги». Украина не умеет возвращать деньги. Рассчитаться душами – вполне, что сейчас и делает.

Уникальный режим установлен нынче на Украине – феодальный нацизм.

А насчет таких, как ArcelorMittal – таких «инвестров» не должно быть не только в России, но даже Украине от них одни убытки. Вот только никто этих кровопийц не выгонит из страны, они теперь хозяева-феодалы.