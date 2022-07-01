Британский парламент обсуждает передачу Украине американских самолетов-перехватчиков F-15e и F-16

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Депутаты британского парламента поддерживают передачу Украине американских самолетов типа F-15e, F-16 и других западных перехватчиков, необходимых для противодействия крылатым ракетам России, которые оперируют на малых высотах и невидимы для украинской системы ПВО.

Об этом пишет британское издание Guildhall.

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Так, депутат от Консервативной партии Великобритании сер Роджер Гейл дважды ответил утвердительно на вопросы издания, как о поддержке поставок Украине западных самолетов-перехватчиков, так и необходимых для противодействия крылатым ракетам систем противоракетной обороны.

В свою очередь, представитель Лейбористской партии парламентарий Крис Браян, отвечая на вопрос поддерживает ли депутат необходимость передачи Украине самолетов F-15e и F-16, также озвучил позицию поддержки.

«Я поддерживаю предоставление Украине всего, что необходимо для отражения варварского нападения Путина», – заявил парламентарий.

Член Палаты Лордов парламента Великобритании лорд Мехнад Десаи также заявил о собственной поддержке в отношении передачи Украине авиации и необходимых систем противоракетной обороны для борьбы с крылатыми ракетами.

«Конечно. Моя позиция в том, что НАТО должно сделать все что может, чтобы помочь Украине», – заявил изданию британский лорд.

Ранее руководитель киевского грантоедского Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы «по противодействию гибридным угрозам», которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр Данилюк заявил, что управляемые крылатые ракеты, которые используют ВС РФ для ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины, являются эффективными так как оперируют на малых высотах и невидимы для украинской системы ПВО.

По его словам, страны Запада должны передать Украине самолеты типа F-15e, F-16 или другие западные перехватчики для эффективного противодействия ударам крылатыми ракетами ВС РФ.

Политконсультант Лев Вершинин считает, что в дальнейшем поток западного вооружения для киевского режима будет только увеличиваться, а вероятность нападения НАТО на РФ растет и произойдет это в тот момент, когда на Западе сочтут, что «время пришло».

«Штаты (и Альянс) увидели, что ВС РФ, пусть и не «бумажный медведь», но четыре месяца возится на клочке земли с войсками «украины», получающими новейшие вооружения медленно и скудно. Ничего удивительного в том, что в такой ситуации Штаты (и Альянс) ведут дело к максимальному изматыванию ВС РФ с помощью безотказного инструмента, тем временем накапливая силы вокруг российских границ, наращивая производство новейших вооружений и почти десятикратно увеличивая личный состав своих вооруженных сил. И параллельно щупая Россию «за мягкое», через Литву, – еще один инструмент, – выясняя и оценивая готовность Кремля адекватно реагировать на такой явный casus belli, как блокада Калининграда. Что дальше? На мой взгляд, максимально вероятно, что Альянс нападет. Ровно тогда, когда сочтет это удобным для себя. То есть, не прямо сейчас, а когда убедится в том, что успех обеспечен. И при этом, за океаном даже не исключают возможности применения Россией (в самом крайнем случае) ЯО, но совершенно этого не опасаясь, ибо уверены: ЯО, если и будет применено, то только тактическое. И тут тоже расчет: если в Кремле, осознав, что отбиться «конвенционально» никак, нажмут кнопку, это окончательно развяжет Альянсу руки, заткнув рты пугливым французам и немцам, а судьба балтийских гнойничков и помойки, да и Польши со скандинавами, Штатам до лампочки. Короче говоря, казино убеждено, что выиграет и на этот раз. Штаты и UK очень многим жертвуют, идут даже на временный конфликт с собственным населением, – но с расчетом на то, что успех окупит все расходы. И у инструментов тот же расчет: каждому посулили по кусочку добычи, и дали гарантии, в которые инструменты верят. Так что, едва ли пронесет», – предостерегает он.