19.06.2019, Москва, Михаил Рябов

Украине надо признать – Крым она обратно не получит. Такое заявление в интервью газете «Известия» сделал член палаты лордов парламента Великобритании Ричард Бэлф на фоне обещания нового украинского президента Владимира Зеленского начать переговоры с Владимиром Путиным с требования о возврате полуострова.

«…В дальнейшем Украине придется признать — Крым она обратно не получит. И с этого надо начинать», – сказал Бэлф.

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Он признал, что жители Крыма всегда стремились к воссоединению с Россией.

«Я был там 10 или 15 лет назад, когда он был частью Украины. Практически все, кого я там встретил, жаловались на то, что полуостров принадлежит Украине. Не думаю, что желание быть частью этой страны когда-либо присутствовало в Крыму», – сказал парламентарий.

«Я думаю, что у России, как и у многих других стран, есть свои законные национальные интересы. Если бы во времена коммунизма русские захотели установить военную базу, скажем, в Бельгии, мы были бы очень расстроены. Поэтому нельзя винить Россию за ее реакцию на то, что Соединенные Штаты разворачивают свои военные формирования в Польше.

Нам — по крайней мере, в нашем парламенте – нужно, наконец, договориться о новых правилах игры», – также заявил Бэлф.