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Европе нужно вооружаться, несмотря на любой исход выборов В Соединенных Штатах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», во время слушаний по внешней политике в парламенте Великобритании заявил экс-посол в ЕС, член палаты лордов Дэвид Хэнней.

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«Подстрекательство Дональда Трампа к нападению Путина на государства-члены НАТО является не только ударом по сдерживающему потенциалу НАТО, но и нарушением устава ООН, и это наносит ущерб собственным интересам Америки. Много ли хорошего принес изоляционизм США в 1930-е годы для их безопасности? Его торпедирование законопроекта в Конгрессе, который содержал то, что он просил о миграции, было шокирующим, поскольку он изменил, как он уже сделал, изречение Людовика XV «Après moi, le déluge», что означает «После меня потоп», на «Avant moi, le déluge» — «Впереди меня, потоп», – сказал Хэнней.

Впрочем, он прогнозирует проблемы даже в том случае, если Трамп проиграет на выборах.

«Уже можно сделать один вывод: независимо от того, будет ли Байден или Трамп в Белом доме после ноября, нам, европейцам, нужно будет делать больше для нашей собственной защиты и делать больше сообща, работая согласованно, чем мы делали до сих пор, и нам нужно начать делать это сейчас, а не позже», – заявил пэр.

Он призывает «затянуть петлю санкций в отношении России, работая с ЕС и G7», чтобы помешать третьим стран оказывать помощь РФ.