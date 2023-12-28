Британский подполковник: ВСУ выдохлись

Анатолий Лапин.  
28.12.2023 12:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 534
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украинская армия исчерпала свои силы и не может больше наступать. Об этом в эфире интернет-канала «ProUA» заявил подполковник армии США в отставке Глен Грант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Гранта, на юге ВСУ приходится крайне тяжело, особенно в Херсонской области.

Украинская армия исчерпала свои силы и не может больше наступать. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Мы все знаем, потому что теперь это стало достоянием общественности, – это то, что украинские силы истощены. Я думаю, это будет лучшим определением, прежде всего потому, что поддержка со стороны Запада в виде боеприпасов поступает медленнее и в меньшем количестве, чем нужно на фронте. И это очень усложняет жизнь людей.

Также вынужден сказать, что производство и поставки беспилотников со стороны правительства было намного-намного более слабым, чем публичные заявления о том, что у нас были все эти беспилотники», – сказал офицер.

«На юге очень сложно – мы знаем, что то, что все называют контрнаступлением, на самом деле фактически затормозилось. Парни все еще продвигаются вперед, но это очень-очень-очень медленно и практически незаметно в большинстве дней. И причина в том, что у россиян намного больше беспилотников и намного больше воздушных ресурсов.

Таким образом, бойцы становятся уязвимыми и не могут выйти из окопов, не погибнув при этом. Они не могут передвигаться и не могут надлежащим образом пополнять арсеналы. Они не могут подтянуть свои транспортные средства, потому что их просто уничтожат. Так что они оказались в сложном положении, как и солдаты, которые переправляются через речку из Херсона. Потому что на том берегу чрезвычайно очень сложно», – заявил Грант.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть