Британский подполковник: ВСУ выдохлись

Украинская армия исчерпала свои силы и не может больше наступать. Об этом в эфире интернет-канала «ProUA» заявил подполковник армии США в отставке Глен Грант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Гранта, на юге ВСУ приходится крайне тяжело, особенно в Херсонской области.

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«Мы все знаем, потому что теперь это стало достоянием общественности, – это то, что украинские силы истощены. Я думаю, это будет лучшим определением, прежде всего потому, что поддержка со стороны Запада в виде боеприпасов поступает медленнее и в меньшем количестве, чем нужно на фронте. И это очень усложняет жизнь людей. Также вынужден сказать, что производство и поставки беспилотников со стороны правительства было намного-намного более слабым, чем публичные заявления о том, что у нас были все эти беспилотники», – сказал офицер.

«На юге очень сложно – мы знаем, что то, что все называют контрнаступлением, на самом деле фактически затормозилось. Парни все еще продвигаются вперед, но это очень-очень-очень медленно и практически незаметно в большинстве дней. И причина в том, что у россиян намного больше беспилотников и намного больше воздушных ресурсов. Таким образом, бойцы становятся уязвимыми и не могут выйти из окопов, не погибнув при этом. Они не могут передвигаться и не могут надлежащим образом пополнять арсеналы. Они не могут подтянуть свои транспортные средства, потому что их просто уничтожат. Так что они оказались в сложном положении, как и солдаты, которые переправляются через речку из Херсона. Потому что на том берегу чрезвычайно очень сложно», – заявил Грант.