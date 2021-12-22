Британский политолог считает, что Путин увидел слабость в глазах Байдена

22.12.2021  11:16 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, НАТО, Политика, Россия, США


Нынешнее требование России к НАТО о гарантиях безопасности фактически стало ультиматумом Западу.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил британский политолог Джеймс Шерр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешнее требование России к НАТО о гарантиях безопасности фактически стало ультиматумом Западу. Об этом...

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По словам Шерра, президент США Джо Байден стал демонстрировать слабость сразу после прихода к власти.

«Какими бы ни были настоящие намерения Байдена, он, кажется, проявил слабость в глазах Путина. Процесс, на мой взгляд, начался с изменения политики в отношении проекта «Северный поток-2». России самой предложил Байден проведение саммита – также выглядело как оправдание агрессивности России. И я добавлю – искренний и очевидный идеализм Байдена, широко проявившийся во время и после саммита, не вызвал уважение Путина. Нужно добавить, что вывод войск США из Афганистана произвел на Россию очень плохое впечатление как и на Китай также. Итак, отсюда пошло еще более грозное развертывание войск, саммит, а теперь и письменные ультиматумы МИД России», – сказал эксперт.

«Кажется, что некоторые в администрации в Вашингтоне считают, что согласившись обсудить эти русские условия, проявив нашу гибкость, Россия затем успокоится и станет более примирительной. Такая логика в Вашингтоне. Однако, в Москве эту гибкость будут воспринимать совсем по-другому. Во-первых, это продемонстрирует, что Запад готов обсуждать европейскую безопасность на условиях России, от чего мы до сих пор отказывались. Тем самым мы покажем Москве, что какими бы не были наши реальные намерения, что мы считаем их претензии легитимными, потому что согласны обсуждать их», – заявил Шерр.

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