Дональд Трамп не из тех американцев, которые готовы собрать армию и пойти на Украину, как в Афганистан и Ирак, поэтому единственная надежда на его опыт бизнесмена и мастерство кабальных сделок.

Об этом отставной британский полковник Хэмиш Де Бреттон-Гордон заявил в интервью «Радио Таймс», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это трудно критиковать, хотя для многих из нас, особенно для таких старых солдат как я, сделка по поводу ресурсов, а не ценностей кажется очень странной, но учитывая это, в 2025 году это сработает. И если ценой мира на Украине станет сделка президента Трампа на 300 млрд. долларов, то пусть так и будет. Я имею в виду, что на данный момент, похоже, нет другой альтернативы. Президент Трамп не похож на тех, кто, как его предшественники, готов собрать большую армию и пойти на Украину, как они это делали в Ираке и Афганистане. Так что, может быть, это единственный способ», – сетовал Бреттон-Гордон.