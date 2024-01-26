Британский полковник: НАТО не будет устраивать ядерную войну с Россией из-за Украины

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Страны НАТО не будут устраивать глобальный ядерный конфликт с Россией из-за Украины, даже если Москва пойдет на применение тактического ядерного оружия.

Об этом в эфире телеканала Talk заявил полковник Вооруженных сил Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению британского офицера, ни его страна, ни другие представители НАТО не стали бы отвечать на это ударами по России своих ядерных боеголовок.

«Британия не стала бы реагировать ядерным оружием. Если сложить все это воедино, то получается, что настали опасные времена. Я надеюсь, что это действительно сигнал к пробуждению, который побудит наших лидеров принять меры и уменьшить угрозу… Это действительно сигнал к пробуждению, которым должны воспользоваться наши политики в этой стране и в НАТО, потому что, если они этого не сделают, все остальное, что нас беспокоит, может оказаться совершенно неуместным… Проблема в том, что я думаю, что единственный способ, которым Путин собирается захватить Украину, – это, вероятно, использовать то, что мы называем тактическим ядерным оружием. Я не видел ничего из его сил на местах, что указывало бы на то, что они действительно могут это сделать, взять всю Украину, особенно если такие страны, как Великобритания и другие, особенно США, будут продолжать поставлять боеприпасы. Так что если Россия действительно применит ядерное оружие, – я думаю, это будет локальное ядерное оружие, – то НАТО ответит обычными вооруженными силами… Путин, какими бы тираническими не были его мысли, вы знаете, что он не глуп и не хочет, чтобы планета погибла в ядерной войне. И никто этого не хочет. Он может использовать ядерное оружие меньшего размера, чтобы одержать победу в Украине», – заявил Бреттон-Гордон.