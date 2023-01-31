Британский полковник не верит в быстрое создание танковых подразделений ВСУ

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Украина не успеет создать к началу весны танковые подразделения, которые смогли бы взаимодействовать на фронте и пойти в наступление.

Об этом в эфире интернет-канала UMN заявил полковник британской армии в отставке Глен Грант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению военного, логистика и выучка украинских солдат не позволят им создать даже танковую роту.

«Я не думаю, что 1 марта это произойдет. Я думаю, что было бы чудом, если бы они это сделали. Просто потому, что дело не только в том, чтобы иметь танковые роты. Где они собираются найти командиров для танковой роты? А [экс-командующий армией США в Европе] Бен Ходжес несколько раз ясно давал понять им, что ты не пойдешь в эту атаку до тех пор, пока не пройдешь надлежащую коллективную подготовку. И я знаю, к 1 марта невозможно это сделать», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что на создание танковой роты и организацию ее обслуживания потребуется немало времени.

«Танковая рота – это непросто. Если ты хочешь идти, если действительно хочешь сражаться как следует, переступить границы дозволенного, входи, быстро выбей их, прорвись, а затем продолжай движение. Тебе нужна не просто танковая рота, тебе нужно следить за логистикой… Иначе ты перейдешь границу, они возьмут танки, проедут 100 километров, если им повезет, скорее всего 75, и тогда план остановится, потому что у нас нет последующей логистики», – заявил Грант.