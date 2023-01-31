Британский полковник не верит в быстрое создание танковых подразделений ВСУ

Анатолий Лапин.  
31.01.2023 15:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 321
 
Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина не успеет создать к началу весны танковые подразделения, которые смогли бы взаимодействовать на фронте и пойти в наступление.

Об этом в эфире интернет-канала UMN заявил полковник британской армии в отставке Глен Грант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не успеет создать к началу весны танковые подразделения, которые смогли бы взаимодействовать на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению военного, логистика и выучка украинских солдат не позволят им создать даже танковую роту.

«Я не думаю, что 1 марта это произойдет. Я думаю, что было бы чудом, если бы они это сделали. Просто потому, что дело не только в том, чтобы иметь танковые роты. Где они собираются найти командиров для танковой роты? А [экс-командующий армией США в Европе] Бен Ходжес  несколько раз ясно давал понять им, что ты не пойдешь в эту атаку до тех пор, пока не пройдешь надлежащую коллективную подготовку. И я знаю, к 1 марта невозможно это сделать», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что на создание танковой роты и организацию ее обслуживания потребуется немало времени.

«Танковая рота – это непросто. Если ты хочешь идти, если действительно хочешь сражаться как следует, переступить границы дозволенного, входи, быстро выбей их, прорвись, а затем продолжай движение. Тебе нужна не просто танковая рота, тебе нужно следить за логистикой…

Иначе ты перейдешь границу, они возьмут танки, проедут 100 километров, если им повезет, скорее всего 75, и тогда план остановится, потому что у нас нет последующей логистики», – заявил Грант.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть