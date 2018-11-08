Британский полковник провоцирует ВСУ на продвижение вперед

08.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Украинская армия в Донбассе должна, если предоставляется такая возможность, захватывать населенные пункты в “серой зоне”

Об этом в интервью интернет-изданию “Новости Донбасса” заявил полковник британской армии в отставке, эксперт “Украинского института будущего Глен Грант, ранее сотрудничавший с министерством обороны Украины.

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По его словам, Украина должна стать настолько сильной, чтобы “Россия, а не Украина, взывала к миру”.

Также эксперт полагает, что Украина и Россия находятся в шаге от войны в Азовском море.

“В данный момент Украина выстраивает курс не идти в наступление против России, не вступать в схватку до тех пор пока сама не будет готова к наступательным действиям, это стратегия сдерживания. Но возможности у Украины есть. Например, взятие под контроль сел в «серой зоне». И мне кажется, это необходимо делать постоянно, если выпадает такая возможность для Украины. Если есть возможность продвигаться вперед – это необходимо делать”, – советует Грант.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Грант заявил, что русские перехватили военную инициативу на сухопутном фронте в Донбассе.

Также он говорил, что Украина должна быть готова к безжалостным шагам против российского флота.