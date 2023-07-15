Британский полковник: Украина в НАТО разрушит всю логику альянса

Вадим Москаленко.  
15.07.2023 21:01
  (Мск) , Киев
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англо-саксы, Великобритания, Дзен, НАТО, Украина


НАТО не будет открыто начинать боевые действия против России своими руками. Украина не будет принята в альянс.

Об этом в эфире телеканала «Еспресо» заявил военный эксперт, полковник британской армии в отставке Глен Грант, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО не будет открыто начинать боевые действия против России своими руками. Украина не будет...

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«Мы говорим не о борьбе. НАТО не хочет вмешиваться и ввязываться в какую-либо войну. Они не хотят создавать такую ситуацию, которая внушала бы страх кому-то из членов Альянса.

И в данном случае, если они примут Украину в НАТО в такой ситуации, это полностью уничтожит весь смысл и логику, на которых построено НАТО.

НАТО – это организация, которая была создана ради всех участников, это коалиция, на которую работают все участники. И такие коалиции не вступают в войну, если их не вынудить», – сказал полковник.

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