Британский посол исключает передачу Украине истребителей в ближайшее время

Анатолий Лапин.  
02.05.2023 09:18
  (Мск) , Киев
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Авиация, Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Речи о том, что официальный Лондон примет решение о передаче Украине истребителей в ближайшем будущем не идет.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Речи о том, что официальный Лондон примет решение о передаче Украине истребителей в ближайшем...

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«Наш премьер-министр четко заявил во время визита, что мы сделаем свой взнос, обучая пилотов на тех современных самолетах, которые Украине нужны. Но было также понятно, что это долгосрочный проект, потому что это обучение должно быть сначала завершено. Есть проблема возможностей и проблема доступности, но также проблема времени, которое нужно для того, чтобы освоить эти современные технологии», – сказала дипломат.

По ее мнению, более важными для ВСУ сейчас является бронетехника и артиллерия, а не авиация.

Мы смотрим на истребитель как на залог вашей будущей безопасности, потому сейчас, откровенно говоря, я сосредоточена на том, что нужно именно сейчас – на танках «Челленджер», которые мы поставляем, и на обучениях украинских солдат, котороые мы проводим. Я сосредоточена на артиллерии, которую мы предоставили. То есть на всем том, что необходимо прямо сейчас», – завила Симмонс.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что его стране нужны новейшие истребители от Запада, чтобы обеспечить анонсированное наступление ВСУ.

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