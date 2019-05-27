Британский посол не поддержал наполеоновские планы верхушки Косово

27.05.2019, Белград, Ксения Голуб

Посол Великобритании в незаконно отторгнутом от Сербии крае Косово Руаири О’Коннелл неожиданно выразил публичное несогласие с действиями верхушки албанских сепаратистов, которые ранее анонсировали создание некоего «международного трибунала» с целью обвинить сербов в «геноциде» – так в Приштине трактуют борьбу Белграда против вооруженных банд боевиков за сохранение целостности государства в конце 1999 годов.

«Власти Приштины не могут создать международный трибунал», – подчеркнул О’Коннелл, добавив, что в Косово есть суды, которые и должны при необходимости рассматривать все процессы, относящиеся к событиям края.

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Сербское издание Informer трактует это высказывание западного дипломата как еще один сигнал об охлаждении между албанской верхушкой в Косово и ее западными покровителями.

В также публикации напоминается, что в период с 2014 года и по настоящее время 13 стран отозвали признание независимости этого псевдо-государства. Среди них Соломоновы Острова, Суринам, Бурунди, Либерия, Папуа-Новая Гвинея, Лесото, Доминика, Гренада, Коморские Острова, Мадагаскар, Палау, Гвинея-Бисау и Сан-Томе и Принсипи.

А девять международных организаций отказали Косово в членстве – среди них Интерпол, ЮНЕСКО, Всемирная таможенная организация, Международная организация по виноделию и виноградной лозе (IOV), Европейский студенческий союз и др.

Сведения об этом опубликованы в отчете, подготовленном Канцелярией по вопросам Косово и Метохии при правительстве Сербии. Напомним, его обсуждение состоится в парламенте страны в понедельник.