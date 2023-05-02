Британский посол обещает Украине долгую войну

Быстрого продвижения украинских войск на территорию новых регионов России не произойдет.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет смысла сосредотачиваться на том, будто бы есть только одна попытка – это не так. Извините, если бы речь шла о продвижении украинских войск по пляжу, тогда бы мы говорили, что все можно решить за несколько недель и все выдохнули бы с облегчением. Но мы знаем, что за несколько недель это не решится. Когда контрнаступление начнется, оно не обязательно будет линейным, оно не будет краткосрочным», – сказала посол.

По мнению Симмонс, конфликт имеет затяжной характер и будет долгим.

«Министр обороны Резников обозначил, что перед нами – марафон, а не спринт. Я соглашаюсь с этим, по моему мнению, это будет длиться долго, этот процесс будет иметь пики и падения, это будет очень тяжело для всех нас, это будет серьезной проверкой нашей решительности, как это было в прошлом году», – заявила Симмонс.