Британский премьер подстрекает Украину на войну, чтобы избежать отставки

Британская пресса оценила визит премьера Бориса Джонсона в Киев как попытку переключить внимание со скандала вокруг нарушения карантинных нарушений и избежать отставки.

На это в своем блоге указывает политолог Владимир Корнилов.

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С ним соглашается коллега Сергей Марков.

«Первая и самая главная цель поездки Джонсона в Киев – спастись от увольнения с поста премьер-министра, которое угрожает ему из-за винных вечеринок в его резиденции по пятницам, когда во всей Великобритании был жесточайший локдаун. Это вызвало колоссальное общественное возмущение, рейтинг его существенно упал. Поэтому он крайне заинтересован в войне в районе Украины. Поэтому он является типичным подстрекателем войны и представляет угрозу всеобщему миру и безопасности в Европе», – объяснил Марков «ПолитНавигатору».

Обещания Лондона создать альянс Украиной являются профанацией, считает обозреватель Армен Гаспарян.

«Это ритуальные слова, ритуальные действия, ритуальные поступки. Проблема не в том, что обещают украинцам – эти все крики очень хороши. А что Борис Джонсон сказал украинцам? За время всей этой кутерьмы про ежедневное русское нападение 12 миллиардов вывели из страны. Это 10% ее ВВП. Чем больше это будет происходить, тем больше экономика Украины потеряет. За счет чего ее будут потом восстанавливать, и кто? Великобритания? Я в этом сильно сомневаюсь. Польша? Тоже нет. Вот бы о чем поговорить, вот, в чем должен быть главный итог переговоров, а не эти слова. Кого можно удивить словами? Никого. А реальность, она несколько иная», – заявил Гаспарян «ПолитНавигатору».