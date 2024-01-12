Британский премьер сбежал в Киев после несанкционированного удара по Йемену

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британский премьер Риши Сунак прибыл в Киев с ранее не анонсированным визитом. Он намерен объявить о передаче «крупнейшей партии беспилотников» (включая морские) и об увеличении на 200 млн фунтов стерлингов – до 2,5 миллиардов помощи Украины для продолжения войны с Россией в 2024 году. Кроме того, будет подписано политическое соглашение о гарантиях безопасности Украины.

Это можно рассматривать как символический жест на фоне того, что США исчерпали выделенные на 2023 год средства для поддержки ВСУ, а решение о новых траншах по-прежнему не выделено из-за продолжающихся торгов демократов и республиканцев. Причем, пакет американской помощи должен был быть куда больше – споры ведутся за судьбу 60 млрд долларов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Политолог Сергей Марков считает, что Запад всё равно продолжит финансирование Украины – просто основное бремя будет переложено на страны Европы. Управу найдут и на Венгрию, уверен эксперт.

«Решение будет приниматься 1 февраля. Решение на 50 миллиардов евро на 4 года. Это приказ США Евросоюзу, потому что на год выборов Вашингтон хочет сократить деньги на Украину. Все поэтому в ЕС согласны. Дураков, которые не боятся, что их свергнут американцы, – в Европе нет», – пишет Марков.

Что касается визита Сунака, то Лондон попросту в очередной раз подтверждает свою позицию главного «ястреба» по украинскому вопросу, считает депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Великобритания принимала активное участие в развязывании украинского конфликта и теперь предпринимает активные шаги к тому, чтобы он продолжался, всячески поддерживая Зеленского. Что касается гарантий безопасности, то, очевидно, имеются ввиду какие-то политические гарантии безопасности. Великобритания обязуется поддерживать Украину по всем политическим вопросам и оказывать возможную помощь. Думаю, это больше декларативный документ, которым Лондон пытается поддержать проведение этой конфронтации», – прогнозирует российский политик.

Помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов отмечает:

«Видимо, принято решение, что теперь Украину целиком ведет Лондон. Передача дронов также указывает, что 2024 год Киев намерен провести в активной обороне, используя преимущество в «малом воздухе». Если будем наступать, то надо заваливать армию всеми типами РЭБов. По-другому никак».

А вот политолог Владимир Корнилов указывает, что поездка Сунака в Киев связана с желанием избежать скандала в Лондоне, где политические противники премьера обвиняют правительство в несанкционированном парламентом ударе по хуситам в Йемене.

«Сунак принял решение об участии своей авиации в налете на суверенную страну и тут же сбежал на Украину! Чтобы не отвечать перед своими депутатами, которые требуют от него объяснений за это решение, в нарушение закона принятое в обход парламента. Причем Сунак легко мог встретиться с Зеленским в Евросоюзе, где тот находился еще вчера, или в Швейцарии, куда Зеленский должен направиться в понедельник. Уверен, что и сам Зе между Прибалтикой и Давосом с удовольствием подскочил бы в не чужой ему Лондон. Но Сунаку надо спрятаться от гнева лейбористов именно на Украине, где его тяжелее достать! Опять-таки с точки зрения стартующей избирательной кампании Сунака кадры из Киева будут смотреться лучше, чем с трибуны парламента, где его распинали бы за волюнтаризм», – поясняет Корнилов.

Из заявления правительства Великобритании о соглашении, которое будет сегодня подписано с Украиной:

Сегодня премьер-министр и президент Зеленский подпишут историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности. Страны «Большой семерки» договорились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году; Великобритания является первой страной, заключившей окончательное соглашение. Тотемическое соглашение призвано стать первым шагом в развитии непоколебимого столетнего партнерства между Украиной и Великобританией. Соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в области безопасности формализует ряд поддержки, которую Великобритания оказывала и будет продолжать оказывать безопасности Украины, включая обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также оборонно-промышленное сотрудничество. Он также обязывает Великобританию консультироваться с Украиной в случае, если она когда-либо снова подвергнется нападению со стороны России, и предоставлять «быструю и постоянную» помощь для их защиты.