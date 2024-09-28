Британский профессор: Это ужас. Наша дипломатия боится войны с Россией

Для Запада Украина по-прежнему является далекой страной, не представляющей серьезного интереса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил британский историк, профессор Оксфорда Тимоти Гартон Эш, отвечая на вопрос, почему Запад не может эффективно ограничить влияние российского лидера Владимира Путина.

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«Во-первых, для многих европейских государств Украина — это все еще далекая страна. Чемберлен красноречиво говорил о Чехословакии в 1938 году: «Это далекая страна, о которой мы мало знаем». Об Украине за эти годы конечно знают уже гораздо больше, но принцип все же сохраняется. Вторая причина — страх перед ядерной войной, фундаментальный для понимания, колебаний и самоограничений администрации Байдена и немецкого правительства. Это глубокий, укоренившийся страх, и мы видим, как Путин снова угрожал ядерной эскалацией, если Украине позволят поражать цели вглубь России. И очень интересно посмотреть на китайский анализ войны в Украине. Китай сделал очень реалистичный анализ, один из его выводов — ядерный шантаж Путина работает. Я думаю, что это действительно важно, это важнее, чем сентиментальная привязанность к России или желание вернуться к ведению бизнеса с Россией. Все это есть, и это работает. Я недавно, к своему ужасу, увидел в Financial Times интервью с высокопоставленным британским дипломатом, который является моим другом, очень хорошим человеком. Он сказал: «Боже, мы должны быть осторожными с этими ударами, с ядерной эскалацией», – сказал профессор.

По его мнению, на Западе не понимают, что «Россия слабая».

«Вся их система коллективной безопасности и экспертизы построена на том, что Россия фантастически сильна, и с ней нельзя шутить. На уровне элиты существует идея, что это одна из великих держав, и с великими державами все равно придется иметь дело в будущем. На это же работает годами местная экспертиза. Это все очень сложно менять. Как сложно и доносить, что на самом деле Россия хрупкая, а ее поражение — это действительно лучшее, что могло бы произойти с Россией, так же, как поражение в 1945 году было лучшим, что произошло с Германией», – считает Эш.