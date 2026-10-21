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Украина продолжает делать ставку на то, чтобы победить Россию военным путем.

Об этом в эфире канала Al Arabiya заявил известный британский политолог, профессор Кентского университета Ричард Саква, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая попросила прокомментировать недавнее заявление главы Госдепа Марко Рубио, который сказал о предстоящей встрече лидеров трех самых могущественных ядерных держав – США, РФ и КНР – что людям нужно взрослеть в вопросах внешней политики.

«Это обнадеживающий признак зрелости внешней политики США при администрации Трампа. Конечно, им следует вести диалог и дипломатию. Учитывая состояние мира, учитывая тот факт, что в данный момент идет 54 войны, и что это три постоянных члена Совета Безопасности ООН, нет сомнений, что встреча будет позитивной. Путин уже предлагал это еще до пандемии в 2020 году, когда пять постоянных членов Совета Безопасности ООН должны были встретиться, и это является продолжением этой логики. Особенно учитывая тот факт, что вообще нет никакого процесса контроля над вооружениями. На данный момент срок действия последнего соглашения истек в феврале 2026 года», – сказал Саква.

Ведущая с тревогой заметила, что в ходе встречи Украину будут обсуждать без ее участия и без Европы, что даст преимущество России в войне. .

«Европейцы сами себя исключили. За последний год ряд европейских лидеров, включая премьер-министра Бельгии, Александра Стубба в Финляндии, очень резко критиковали российскую политику, а точнее, критикуют ее. Обе стороны утверждали, что пора начать какой-то диалог, если не полномасштабный дипломатический процесс, но их отговорили, убедили, и на самом деле Европейский союз придерживается позиции: «Сейчас, спустя 5 с половиной лет этой войны, у нас нет абсолютно никаких переговоров, нет открытого дипломатического канала с Москвой». Это глупость высшей степени», – сказал профессор.

Что касается Украины, он напомнил, что диктатор Зеленский с октября сделал ставку на отсутствие взаимодействия с Москвой.