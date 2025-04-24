Британский профессор: Мы почти отрезали Калининград от России – надо поднажать

Елена Острякова.  
24.04.2025 21:58
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Калининград, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


НАТО удалось перерезать Калининграду сообщение по суше.

Об этом профессор Майкл Кларк из Королевского колледжа Лондона заявил в эфире Sky News, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО удалось перерезать Калининграду сообщение по суше. Об этом профессор Майкл Кларк из Королевского...

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«Мы проделали довольно большую работу. В результате войны Калининград фактически оказался отрезанным от наземного транспорта», – сказал Кларк.

При этом он признал, что командование НАТО обеспокоено судьбой Сувалкского коридора.

«Между Калининградом и Беларусью находится так называемый Сувалкский проход. Он является одной из тех вещей, о которых НАТО много думает. Это коридор шириной всего в несколько миль и длиной в 60 миль. Он связывает Калининград с Беларусью, которая является союзником России.

Сейчас из-за санкций, веденных в 2022 году, в Калининград приходится доставлять гораздо больше товаров морем. Калининград находится под давлением, и русские это чувствуют. Давление можно усилить еще больше», – рассуждал Кларк.

Он считает, что Калининград – это точка давления на Россию.

«Многие в НАТО беспокоятся, что Калининград – это аванпост российской агрессии. Я думаю, что все наоборот. Калининград – уязвимое место, потому что он окружен НАТО. Если бы они не были готовы, русские могли бы прорваться через Сувалковский коридор и отрезать страны Балтии.

Но это было возможно до того, как Швеция и Финляндия вступили в НАТО. Калининград сейчас находится гораздо в более сложном стратегическом положении, учитывая, что Финляндия, очень полезный член НАТО, – по другую сторону Финского залива», – вещал Кларк.

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