Британский профессор: Мы почти отрезали Калининград от России – надо поднажать

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НАТО удалось перерезать Калининграду сообщение по суше.

Об этом профессор Майкл Кларк из Королевского колледжа Лондона заявил в эфире Sky News, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы проделали довольно большую работу. В результате войны Калининград фактически оказался отрезанным от наземного транспорта», – сказал Кларк.

При этом он признал, что командование НАТО обеспокоено судьбой Сувалкского коридора.

«Между Калининградом и Беларусью находится так называемый Сувалкский проход. Он является одной из тех вещей, о которых НАТО много думает. Это коридор шириной всего в несколько миль и длиной в 60 миль. Он связывает Калининград с Беларусью, которая является союзником России. Сейчас из-за санкций, веденных в 2022 году, в Калининград приходится доставлять гораздо больше товаров морем. Калининград находится под давлением, и русские это чувствуют. Давление можно усилить еще больше», – рассуждал Кларк.

Он считает, что Калининград – это точка давления на Россию.