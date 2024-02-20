Британский профессор: На Украине нам грозит первое поражение после Холодной войны

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Запад достиг критической точки в конфликте на Украине, и сегодня Россия выглядит фаворитом в этом противостоянии.

Об этом в эфире видеоблога американского журналиста Джона Андерсона заявил британский историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Дональд Трамп будет избран президентом в ноябре 2024 года, тогда я не вижу, как Украина может победить. На самом деле, мне кажется, что Украина, скорее всего, проиграет. Мы достигли критической точки в конфликте, мы зашли в тупик, сами украинцы признают это. Их наступление летом принесло гораздо меньше результатов, чем они надеялись. С точки зрения сырьевых ресурсов, это игра Давида против Голиафа, но на данный момент Голиаф выглядит все более и более вероятным фаворитом», – считает эксперт.

«Если Россия выиграет эту войну или, выражаясь очень-очень скромно, если она сможет сохранить контроль над теми частями Украины, которые она в настоящее время контролирует, над так называемым сухопутным мостом, который простирается прямо вниз до Крыма, который она аннексировала в 2014 году, это будет первым крупным поражением Запада во второй Холодной войне… Если мы проиграем, доверие к нам будет подорвано», – заявил Фергюсон.

Он пояснил, что эффект от закрепления за Россией новых территорий спровоцирует на более активное противодействие Западу Иран (конфронтация с Израилем) и Китай (возвращение Тайваня под контроль Пекина).