США всё больше дистанцируются от позиции европейцев по Украине, превращаясь в ненадежного союзника в НАТО.

Об этом в эфире телеканала «SkyNews» заявил британский эксперт по вопросам безопасности и обороны, профессор Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы знаем, что MAGA намеренно меняет правила мировой политики. Оно намеренно подрывает то, что мы привыкли считать консенсусом западного мира… Я думаю, что трансатлантические отношения переживают глубокий кризис. В следующем году европейцам придется действовать так, как они пока даже не представляют. И я думаю, что это потребует от них больших затрат и обязательств, или европейцы не справятся с этим вызовом», – сказал Кларк.

Более того, признаёт он, нет единства и в самой Европе – русофоб ожидаемо списал это на результат «запугивания России», а не взгляды трезвомыслящих граждан:

«Россия шантажирует или пыталась шантажировать нас по самым разным поводам. И в некоторых странах, в некоторых регионах Южной Европы, в некоторых регионах Германии это срабатывает… И я думаю, что в следующем году ситуация может усугубиться, если европейцы не проявят больше смелости, чем за последние четыре года. Они умеют говорить правильные вещи, но пока не готовы действовать».

На США надежды мало: