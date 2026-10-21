Вопреки распространненному заблуждению, Украина никогда не имела своего ядерного оружия.

Об этом в эфире канала Al Arabiya заявил известный британский политолог, профессор Кентского университета Ричард Саква, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире подняли тему Будапештского меморандума, якобы гарантировавшего Украине безопасность со стороны США в обмен на отказ от ядерного оружия.

«Прежде всего, следует четко понимать меморандум Будапешта 1994 года: у Украины не было ядерного оружия. На территории Украины было размещено советское ядерное оружие, как и в Белоруссии, Казахстане. Эти три государства согласились стать сторонами договора о нераспространении ядерного оружия еще в 1992 году. Казахстан и Белоруссия затем придерживались этого соглашения. Украина придиралась, и, конечно, это было предзнаменованием подозрительности и динамики, которая привела к этой войне», – сказал Саква.

По его словам, Будапештский меморандум был декларацией, а не обещанием гарантировать безопасность.

«Сейчас речь идет не о денуклеаризации. Мы говорим о своего рода ограничениях и контроле над ядерным оружием. И, конечно же, когда Украина угрожает сама стать ядерной державой, это угрожает самому существованию человечества.

Учитывая тот факт, что любая проигравшая в войне держава будет вынуждена прибегнуть к самому мощному оружию. Поэтому это очень опасная ситуация. Даже Джо Байден в начале войны сказал, что самое важное — избежать Второй мировой войны.

Но сейчас мы, кажется, не просто медленно приближаемся к ней, а стремительно мчимся. На самом деле, многие европейские лидеры в своих военных заявлениях, похоже, поддерживают русско-украинскую войну, которая, по сути, будет означать конец человечества. Мы должны это остановить», – заявил Саква.