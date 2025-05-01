Британский профессор: Запад не станет помогать Украине захватить Москву

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Администрация Дональда Трампа стремится вывести США из максимального числа западных союзов, чтобы иметь больше свободы заключать сделки по всему миру.

Об этом Сэмюэл Грин, профессор российской политики в Королевском колледже Лондона, заявил в интервью британскому подкасту «Силиконовый занавес», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это основная причина, по которой администрация Трампа стремится нормализовать свои отношения с Россией. Она рассматривает конфликт на Украине как нечто такое, чего они хотели бы избежать, независимо от того, как он закончится, и рассматривает отношения с Европой как проблему», – сказал Грин.

По его мнению, предыдущая американская администрация также недостаточно поддерживала Украину.