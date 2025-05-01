Британский профессор: Запад не станет помогать Украине захватить Москву

Елена Острякова.  
01.05.2025 20:42
  (Мск) , Москва
Просмотров: 49
 
Дзен, Политика, Русофобия, Украина


Администрация Дональда Трампа стремится вывести США из максимального числа западных союзов, чтобы иметь больше свободы заключать сделки по всему миру.

Об этом Сэмюэл Грин, профессор российской политики в Королевском колледже Лондона, заявил в интервью британскому подкасту «Силиконовый занавес», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Администрация Дональда Трампа стремится вывести США из максимального числа западных союзов, чтобы иметь больше...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это основная причина, по которой администрация Трампа стремится нормализовать свои отношения с Россией. Она рассматривает конфликт на Украине как нечто такое, чего они хотели бы избежать, независимо от того, как он закончится,  и рассматривает отношения с Европой как проблему», – сказал Грин.

По его мнению, предыдущая американская администрация также недостаточно поддерживала Украину.

«Ни администрация Байдена, да и, честно говоря, ни одно европейское правительство не ставили свои цели в отношении конфликта в Украине в полную зависимость от целей Украины. Трудно ожидать, что они будут поступать иначе. Украина будет сама решать, чего она хочет добиться. Поэтому любое западное правительство всегда будет соблюдать некую дистанцию, по крайней мере, на словах. Чтобы не оказаться в ситуации, когда правительство в Киеве заявит, что нам нужно захватить Москву, чтобы обеспечить свою безопасность. Тогда большинство западных правительств скажут: извините, но мы не можем вам в этом помочь», – сказал Грин.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить