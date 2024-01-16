Британский публицист рассказал, что ждёт США после отказа от поддержки Украины

Анатолий Лапин.  
16.01.2024 18:12
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Неспособность Украины обеспечивать себя самостоятельно – это уже победа России. Если Запад не изменит эту ситуацию, то доверия к США как к международному лидеру, больше не будет.

Об этом в рамках панели Deciding Your Tomorrow на всемирном экономическом форуме в Давосе заявил британский публицист Нил Фергюсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Неспособность Украины обеспечивать себя самостоятельно – это уже победа России. Если Запад не изменит...

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«Для Путина будет победой, если Украина сохранит даже большую часть своей территории 91-го года, но экономически не сможет выжить или процветать. Возможно, выживет, но будет нестабильной, а если будет нестабильной, то украинцы, которые уехали в 22-м году, не вернутся, в Украине будет плохая ситуация с безопасностью, бедность. Этого будет достаточно, чтобы сказать, что это победа, Путину не нужно до Киева доходить и проводить там парад победы.

Почему это будет плохой результат? Ну, в определенной степени – это очевидно, я думаю, что не нужно даже об этом детально говорить, меня даже раздражает, что это нужно объяснять. Но это будет сигналом провала альянса Запада, который был сформирован в 22-м году, это будет провал лидерской роли США, эти фразы, которые мы слышали, что «мы будем столько с Украиной, сколько нужно», – отметил он.

«Это не только подорвет доверие к альянсу, возглавляемого Америкой, но и создаст намного больший уровень опасности для всей Европы, включая европейские члены НАТО. Тогда им надо будет задуматься, что стратегическая автономия означает на практике. При этом, нужно понимать, что если США с Украиной не будут, нельзя положиться, то и в других кризисах нельзя полагаться на США. Например, в Молдове или Литве», – заключил Фергюсон.

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