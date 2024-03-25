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Теракт в Крокус-сити не мог быть организован и совершён настоящими джихадистами, потому что налицо почерк спецслужб, а не религиозных фанатиков.

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил экс-советник по безопасности специального посланника ЕС на Ближнем Востоке, бывший сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук, 30 лет проработавший под дипломатическим прикрытием, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я просмотрел видео, и могу сказать, что эти люди не были джихадистами. Я работал с джихадистами, так что знаю. Во-первых, джихадисты продолжают стрелять до тех пор, пока их не убьют. Они хотят быть мучениками, они не планируют отход, не хватают машину, и не направляются на юг. Сейчас Рамадан, священный месяц, и обычно они не начинают так убивать мирных жителей», – сказал Крук.

Он отчетливо намекнул, что организаторами теракта могли быть украинская разведка и её заокеанские хозяева.

«Совершенно ясно, что эти люди сделали это ради денег. Они были завербованы в Таджикистане, где есть не только посольство США, но и посольство Украины, а посол – бывший глава украинской разведки. На данном этапе мы ничего не знаем. Но я бы сказал, что очень маловероятно, что это были джихадисты. Они не действовали как джихадисты. Ясно, что вся атака была заранее спланирована, оружие было завезено», – подытожил разведчик.