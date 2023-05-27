Британский русофоб: Каждый русский несёт персональную ответственность, особенно «нейтральные»

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Каждый житель России виноват перед бандеровцами и их западными хозяевами за то, что не выступил против собственной страны.

Об этом в ходе Киевского форума по вопросам безопасности заявил британский политолог-русофоб Джеймс Шерр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Необходимо, чтобы простые россияне осознали индивидуальную, личную ответственность. Это не означает, что каждый, или большинство россиян, лично отвечают за то, что война началась. Но это означает, что каждый россиянин, именно потому, что он россиянин или россиянка, несут ответственность за свою моральную позицию касательно этой войны», – разглагольствовал Шерр.

«И я хотел бы процитировать Данте, что самое горячее место в аду подготовлено для тех, кто во времена морального кризиса оставался нейтральным. Россиянин, который говорит, что он хочет отсидеться, таким образом, несёт личную ответственность», – подытожил британский подстрекатель.