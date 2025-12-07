Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

НАТО не сможет оказать военного сопротивления России.

Об этом британский блогер-русофоб Джонатан Финк заявил на канале своего коллеги Марио Науфала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На данный момент НАТО – это что-то вроде зомби-организации, потому что у нас нет единства между членами НАТО. У нас есть Венгрия и Словакия, которые подрывают альянс изнутри. И у нас есть США, которые больше не могут рассчитывать на нашу поддержку. Так что Путин смотрит на это и, скорее всего, потирает руки», – сказал Финк.

Он уверен, что НАТО не обеспечит безопасности Украине и даже не сможет защитить Прибалтику.