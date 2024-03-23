Британский русофоб жалуется: Запад неправильно оценивал силу России

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Запад измеряет силу России исключительно в экономических показателях, забывая о пассионарности и готовности к самопожертвованию – именно тому, что обеспечило победу русским в годы Великой Отечественной войны.

Об этом на Киевском форуме безопасности заявил британский политолог-русофоб Джейс Шерр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Целью войны является навязать врагу свою волю. Пока что Запад рассматривает эту угрозу в контексте материальных и экономических возможностей. Запад воспринимает силу в смысле экономических возможностей. А для русских это также моральные возможности, сила веры. Они возрождают концепцию пассионарности, что означает не только готовность на самопожертвование, но и гордость за это: «Мы потеряли двадцать миллионов во Второй мировой войне. Положили миллионы человек, но всё-таки победили, жертвенность привела нас к победе». Они гордятся этим. Тот менталитет довольно силён в России», – сказал британский эксперт.

«Важный вопрос заключается в том, проявляет ли ваш оппонент такую же стойкость и готовность к самопожертвованию, и тому подобное. Если ответ отрицательный, то врага можно не уважать», – добавил Шерр.