Британский русофоб жалуется: Запад неправильно оценивал силу России

Вадим Москаленко.  
23.03.2024 17:13
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Дзен, Россия, Русофобия


Запад измеряет силу России исключительно в экономических показателях, забывая о пассионарности и готовности к самопожертвованию – именно тому, что обеспечило победу русским в годы Великой Отечественной войны.

Об этом на Киевском форуме безопасности заявил британский политолог-русофоб Джейс Шерр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад измеряет силу России исключительно в экономических показателях, забывая о пассионарности и готовности к...

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«Целью войны является навязать врагу свою волю. Пока что Запад рассматривает эту угрозу в контексте материальных и экономических возможностей. Запад воспринимает силу в смысле экономических возможностей.

А для русских это также моральные возможности, сила веры. Они возрождают концепцию пассионарности, что означает не только готовность на самопожертвование, но и гордость за это: «Мы потеряли двадцать миллионов во Второй мировой войне. Положили миллионы человек, но всё-таки победили, жертвенность привела нас к победе».

Они гордятся этим. Тот менталитет довольно силён в России», – сказал британский эксперт.

«Важный вопрос заключается в том, проявляет ли ваш оппонент такую же стойкость и готовность к самопожертвованию, и тому подобное. Если ответ отрицательный, то врага можно не уважать», – добавил Шерр.

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