Британский совет могут выдворить из России за шпионаж в пользу Украины

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Госдума РФ приняла сегодня в первом чтении законопроект, который позволяет признать нежелательной на территории России деятельность зарубежных и международных организаций, чьими учредителями или участниками являются госорганы иностранных государств. В их число может попасть Британский совет.

Об этом сегодня в парламенте заявил глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Например, хорошо известный и давно работающий в нашей стране так называемый Британский совет. Он 100 лет назад был учрежден правительством Великобритании. Эта организация заявляет абсолютно гуманные цели, но это лишь прикрытие для работы британских спецслужб. Организация осуществляла разведывательную деятельность в интересах киевского преступного режима», – сказал Пискарев.

Также под действие нового закона подпадут японская Ассоциация по вопросам северных территорий и немецкая медиакорпорация «Немецкая волна».

В реестре Минюста РФ зафиксировано 166 неправительственных организаций, совершавших антироссийскую деятельность. Большинство из них из США, а также из Германии, Великобритании и Украины.

Новый закон предлагает универсальный механизм воздействия на организации любой организационно-правовой формы деятельности. У таких организаций будет закрываться офис, а персонал выдворяться из России. Для всех граждан, кто попытается помогать нежелательным организациям интеллектуально, материально – предусмотрена административная и уголовная ответственность.