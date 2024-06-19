Британский The Economist увидел опасность для Запада в дружбе Путина с Ким Чен Ыном
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Британский The Economist посвятил визиту президента РФ в КНДР большой материал под названием «Опасная дружба Владимира Путина с Ким Чен Ыном». Понятное дело, учитывая площадку для публикации, что «опасная» для коллективного Запада.
«Ким Чен Ын нашел нового лучшего друга. Дональд Трамп, который обменивался с ним лестными письмами, но отверг его на саммите в Ханое в 2019 году, теперь ушел в прошлое. На его место пришел Владимир Путин, который ухаживал за Кимом ради получения оружия для своей войны в Украине. Теперь у них «неразрывные отношения товарищей по оружию», как восторженно заявил северокорейский диктатор в недавнем послании своему российскому коллеге», – говорится в публикации,
Издание напоминает бэкграунд отношений между лидерами КНДР и РФ. С 2019 года Ким дважды посетил Дальний Восток России для встреч с Путиным; Путин сейчас совершает свой первый визит в Пхеньян с 2000 года, года его вступления в должность президента.
«Близкие отношения развиваются благодаря геополитическим сдвигам. Ким отвернулся от переговоров с Америкой после неудачного саммита в Ханое и начал делать новые шаги к России. Ответ был прохладным — до тех пор, пока полномасштабное вторжение Путина в Украину не застопорилось, и России не понадобились боеприпасы, которых в Северной Корее в избытке», – утверждают британские авторы.
Впрочем, отмечает издание, последствия переориентации РФ на дружбу с КНДР выходят за рамки одной лишь торговли оружием.
«Северная Корея играет важную роль в более широкой конфронтации России с Западом, помогая усложнить американскую стратегию в Азии и подрывать многосторонние институты. В марте Россия наложила вето на резолюцию ООН о продлении мандата Группы экспертов, основного международного органа по мониторингу санкций в отношении Северной Кореи. Сотрудничая с Северной Кореей, Россия также стремится удержать Южную Корею, крупного производителя оружия и союзника Америки, от предоставления Украине прямой летальной помощи, – утверждает Дженни Таун из Центра Стимсона, американского аналитического центра».
Для Северной Кореи Россия оказалась спасением в трудные времена. Ким был особенно изолирован за границей и потерял авторитет внутри страны после фиаско в Ханое; годы санкций и пандемия COVID-19 также не помогли. Торговля с Россией помогла стабилизировать экономику, а встречи с Путиным повысили имидж Кима.
Когда Ким и Путин встречаются, на первом плане стоят боеприпасы, – утверждает британское издание. По данным американских чиновников, с минувшего сентября, когда Ким посетил Путина во Владивостоке, Северная Корея отправила по морю и железной дороге около 11 000 контейнеров с оружием в Россию.
Среди товаров — артиллерийские снаряды (по оценкам министра обороны Южной Кореи, до 5 миллионов снарядов), а также баллистические ракеты класса Hwasong-11.
Это оружие помогло России выиграть время для наращивания собственного производства, говорит высокопоставленный украинский чиновник.
Возобновившиеся связи вызвали в Вашингтоне разговоры о новом «осевом зле» между Россией, Китаем и Северной Кореей. Как во время Корейской войны, когда Китай и СССР поддержали Северную Корею, теперь на Западе снова есть опасения, что их совместная поддержка может поощрить агрессию Северной Кореи против Южной.
«Хотя эти опасения пока не подтвердились, наличие двух крупных сторонников дает Северной Корее мало стимулов для взаимодействия с Америкой. Она также может играть на разногласиях между двумя державами. «Это самая большая стратегическая возможность для КНДР с конца холодной войны», считает Анкит Панда из Фонда Карнеги за международный мир, американского аналитического центра».
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