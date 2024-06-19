Британский The Economist увидел опасность для Запада в дружбе Путина с Ким Чен Ыном

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Британский The Economist посвятил визиту президента РФ в КНДР большой материал под названием «Опасная дружба Владимира Путина с Ким Чен Ыном». Понятное дело, учитывая площадку для публикации, что «опасная» для коллективного Запада.

«Ким Чен Ын нашел нового лучшего друга. Дональд Трамп, который обменивался с ним лестными письмами, но отверг его на саммите в Ханое в 2019 году, теперь ушел в прошлое. На его место пришел Владимир Путин, который ухаживал за Кимом ради получения оружия для своей войны в Украине. Теперь у них «неразрывные отношения товарищей по оружию», как восторженно заявил северокорейский диктатор в недавнем послании своему российскому коллеге», – говорится в публикации,

Издание напоминает бэкграунд отношений между лидерами КНДР и РФ. С 2019 года Ким дважды посетил Дальний Восток России для встреч с Путиным; Путин сейчас совершает свой первый визит в Пхеньян с 2000 года, года его вступления в должность президента.

«Близкие отношения развиваются благодаря геополитическим сдвигам. Ким отвернулся от переговоров с Америкой после неудачного саммита в Ханое и начал делать новые шаги к России. Ответ был прохладным — до тех пор, пока полномасштабное вторжение Путина в Украину не застопорилось, и России не понадобились боеприпасы, которых в Северной Корее в избытке», – утверждают британские авторы.

Впрочем, отмечает издание, последствия переориентации РФ на дружбу с КНДР выходят за рамки одной лишь торговли оружием.

«Северная Корея играет важную роль в более широкой конфронтации России с Западом, помогая усложнить американскую стратегию в Азии и подрывать многосторонние институты. В марте Россия наложила вето на резолюцию ООН о продлении мандата Группы экспертов, основного международного органа по мониторингу санкций в отношении Северной Кореи. Сотрудничая с Северной Кореей, Россия также стремится удержать Южную Корею, крупного производителя оружия и союзника Америки, от предоставления Украине прямой летальной помощи, – утверждает Дженни Таун из Центра Стимсона, американского аналитического центра».

Для Северной Кореи Россия оказалась спасением в трудные времена. Ким был особенно изолирован за границей и потерял авторитет внутри страны после фиаско в Ханое; годы санкций и пандемия COVID-19 также не помогли. Торговля с Россией помогла стабилизировать экономику, а встречи с Путиным повысили имидж Кима.

Когда Ким и Путин встречаются, на первом плане стоят боеприпасы, – утверждает британское издание. По данным американских чиновников, с минувшего сентября, когда Ким посетил Путина во Владивостоке, Северная Корея отправила по морю и железной дороге около 11 000 контейнеров с оружием в Россию.

Среди товаров — артиллерийские снаряды (по оценкам министра обороны Южной Кореи, до 5 миллионов снарядов), а также баллистические ракеты класса Hwasong-11.

Это оружие помогло России выиграть время для наращивания собственного производства, говорит высокопоставленный украинский чиновник.

Возобновившиеся связи вызвали в Вашингтоне разговоры о новом «осевом зле» между Россией, Китаем и Северной Кореей. Как во время Корейской войны, когда Китай и СССР поддержали Северную Корею, теперь на Западе снова есть опасения, что их совместная поддержка может поощрить агрессию Северной Кореи против Южной.