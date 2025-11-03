Британский учёный придумал, как финансировать войну на Украине ещё несколько лет

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украденные российские активы должны быть переданы Украине, чтобы она могла финансировать войну ещё несколько лет.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил почётный профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона Лоуренс Фридман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если говорить об экономике, я считаю крайне важным, чтобы Украина получила замороженные российские активы. Мне нравится схема, предложенная Европейским Союзом: предоставление Украине кредита, который будет погашен, когда Россия выплатит репарации, чего, конечно, никто особенно не ожидает», – рассуждал Фридман.