Британский учёный придумал, как финансировать войну на Украине ещё несколько лет

Вадим Москаленко.  
03.11.2025 18:43
  , Киев
Украденные российские активы должны быть переданы Украине, чтобы она могла финансировать войну ещё несколько лет.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил почётный профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона Лоуренс Фридман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если говорить об экономике, я считаю крайне важным, чтобы Украина получила замороженные российские активы. Мне нравится схема, предложенная Европейским Союзом: предоставление Украине кредита, который будет погашен, когда Россия выплатит репарации, чего, конечно, никто особенно не ожидает», – рассуждал Фридман.

«Если этот механизм заработает, Украина сможет поддерживать экономику и финансировать войну еще несколько лет. Это станет серьезной проблемой для России.

Российская экономика испытывает трудности. Конечно, они смогут еще какое-то время держаться. Резкого обвала не будет, но проблемы очевидны.

Поэтому, на мой взгляд, сочетание военных неудач и замедления экономики, может стать тем фактором, который подтолкнет Кремль к пересмотру стратегии. Хотя я не питаю особого оптимизма по этому поводу», – умничал британский профессор.

