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Британский The Telegraph в свежем материале под заголовком «Молчаливый убийца Путина душит полки Украины» пишет о еще одной проблеме, преследующей ВСУ на донбасском фронте. И, надо сказать, это новая глава в истории идущих с Запада обвинений в адрес российских войск.

«Изнурительная позиционная война на Донбассе в Украине столкнулась с новым тихим убийцей, который позволил российским оккупантам добиться успехов в районе Часов Яр и Бакмута в начале года, а сегодня — в районе Покровска, — это газ», – говорится в публикации.

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Издание проводит параллели между нынешней ситуацией и окопной войной образца 1915 года.

«Хотя это едва ли новая форма ведения войны, именно газ вывел из тупика позиционную войну в апреле 1915 года, когда немцы применили хлор против ничего не подозревающих и неподготовленных союзных войск, которым пришлось развернуться и бежать. Результаты оказались такими же на Украине более 100 лет спустя», – утверждает автор.

До января 2024 года украинские военные пропагандисты сообщили всего о 600 якобы имевших место случаях применения газа на всех фронтах с февраля 2022 года, но с тех пор, как утверждает автор публикации со ссылкой опять же на украинские источники, это число якобы возросло примерно до 4000.

«Некоторые подразделения подвергаются атакам с применением газа 2-3 раза в день, обычно газа CS или хлорпикрина. Последний был разработан во время Первой мировой войны как химическое оружие для выведения из строя войск в окопах», – цитирует The Telegraph отчет проукраинской группы Kyiv Independent.

В этом же отчете подробно описывается, как беспилотники сбрасывают газовые баллончики над траншеями, распыляют газы, которые сильно затрудняют дыхание и вызывают рвоту.

«Без маски единственный способ смягчить атаки — уйти от газа. После того, как солдаты покидают траншеи, беспилотники-разведчики направляют артиллерийский огонь на отступающих пехотинцев, которых также преследуют атакующие беспилотники», – говорится в статье.

В мясорубке траншейной войны на Донбассе русские добиваются устойчивого прогресса благодаря этому методу, – утверждает автор материала.

«Как заинтересованный наблюдатель, я больше всего расстраиваюсь, когда понимаю, что решение очевидно — приличный противогаз. Мне выпала огромная честь быть одним из советников по химическому оружию Пешмерги, иракских курдских военных, в борьбе с ИГИЛ в 2015-17 годах. Джихадисты добились определенного успеха, стреляя хлором и ипритом по позициям Пешмерги в первые дни. Но благодаря обучению и предоставлению противогазов этот тип атак вскоре был сведен на нет», – хвалится автор Хамиш де Бреттон-Гордон.

Великобритания имеет уникальные возможности для решения этой проблемы для украинских военных, как она это сделала для Пешмерги, – утверждает он.

«Теперь, когда наше новое правительство, похоже, возвращается к работе после длинных летних каникул, возможно, оно может помочь решить проблему обучения и оснащения? Очевидно, что Киев запросил маски у правительства Великобритании, которое уже поставило несколько штук. Великобритания является крупнейшим и лучшим производителем респираторов на планете, полностью удовлетворяя потребности Министерства обороны США, Министерства обороны Великобритании и большинства стран НАТО. Эту нелетальную помощь должно быть гораздо проще и быстрее санкционировать, чем некоторые из разрешений на летальное нацеливание, которые президент Зеленский так срочно запрашивает. Нельзя терять времени», – призывает автор.