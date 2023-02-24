Британский ястреб Борис Джонсон собрался возродить НАТО на посту лидера альянса

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собрался возглавить НАТО и получить Нобелевскую премию.

Своими планами одиозный британский политик поделился с украинскими пропагандистами в эфире телеканала 1+1, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Джонсон посчитал хорошей идеей выдвинуть свою кандидатуру на главу Североатлантического альянса.

«Когда я возглавлю НАТО? Да, хорошая мысль, знаете, очень удачная. Я хочу сказать, что должен всем объявить, что есть такая задумка, намерения и пусть никто не забывает, что тут такой кандидат есть в резерве. В этот раз, я думаю, мне повезет, потому что в последний раз, я напоминаю, Марио Драги сказал, что это от Европейского Союза должен быть следующий лидер НАТО. Я с ним не соглашаюсь абсолютно. Чего это так?

Я думаю, что есть другие страны-кандидаты вне Европейского Союза, не обязательно это будет Европейский Союз. Я себя рассматриваю, конечно, как кандидата. Это очень хорошая должность, важная», – сказал Джонсон.