Британский журнал нашел положительный эффект от ракетных ударов по украинской энергетике
Парадоксальный вывод делает британский журнал The Economist. По мнению его колумнистов, уничтожение в ходе российских ракетных атак построенных в советское время угольных ТЭЦ, являвшихся до войны важным элементом энергетического сектора Украины, имеет и положительный эффект для украинской энергетики.
Проявляется этот эффект в том, что ведущие компании, ранее производившие с помощью такой энергетики «грязную» электроэнергию, теперь стали все чаще переходить на простые и экологические способы генерации. А в целом этот процесс «ускоряет переход энергетики к декарбонизированной, более устойчивой и простой в производстве».
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Начинается публикация с нагнетания ужасов: «Во время экскурсии по разрушенной электростанции, имя которой не установлено из соображений безопасности, становится очевидным колоссальный ущерб, нанесенный весенней кампанией России против украинской электроэнергетической инфраструктуры. Огромная угольная электростанция советской эпохи выпотрошена: стены обуглены пожаром, который горел более 24 часов, окна выбиты, крыша обрушилась, оборудование разрушено, трубы и воздуховоды сломаны; Всюду месиво из щебня, искореженных металлических опорных стоек, ободранных стальных тросов, проволоки».
Однако есть луч света и в этом темном царстве.
Как пишут колумнисты The Economist « уже во время войны завершено строительство электростанции на альтернативном источнике энергии мощностью 114 МВт. Во время атаки на станцию российскими ракетами поврежденную солнечную панель удалось восстановить без больших затрат за четыре дня».
Удар одной ракеты, по словам британских экспертов, вполне способен уничтожить классическую электростанцию на 300 МВт так, что она практически не подлежит восстановлению и имеет гораздо более сложную структуру и требует большого количества времени и усилий.
В то же время, для того, чтобы разрушить ветряную электростанцию до состояния прекращения ее деятельности, нужно минимум 50 ракет. Выгода, пишут они, очевидна.
Обозреватели делают не очень оптимистичный прогноз по эффективности работы традиционной энергетической системы на Украине на ближайший отопительный сезон. В первую очередь это связано с тем, что мало времени и нет денег для установки сотен локальных электрических станций или реконструкции и восстановления ранее действовавших электростанций.
Так же невозможно за оставшееся время построить много ветряных или солнечных электростанций в качестве альтернативы другим источникам электроснабжения. Именно поэтому, по мнению обозревателей, действие графиков отключений электроэнергии превратится в привычное явление для большинства украинцев.
Но все эти страдания будут, в итоге, вознаграждены, успокаивают авторы. В Киеве говорят о готовности инвесторов в ближайшее время построить в общей сложности до 1 ГВт новых малых электроустановок, до 10 МВт каждая.
Речь идет о газотурбинных или газопоршневых маневровых установках, системах накопления энергии, а также объектах солнечной и ветровой генерации.
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