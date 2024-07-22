Британский журнал нашел положительный эффект от ракетных ударов по украинской энергетике

Сергей Рыжов.  
22.07.2024 11:04
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Война, Дзен, Украина, Экология, Энергетика


Парадоксальный вывод делает британский журнал The Economist. По мнению его колумнистов, уничтожение в ходе российских ракетных атак построенных в советское время угольных ТЭЦ, являвшихся до войны важным элементом энергетического сектора Украины, имеет и положительный эффект  для украинской энергетики.

Проявляется этот эффект в том, что ведущие компании, ранее производившие с помощью такой энергетики «грязную» электроэнергию, теперь стали все чаще переходить на простые и экологические способы генерации. А в целом этот процесс «ускоряет переход энергетики к декарбонизированной, более устойчивой и простой в производстве». 

Парадоксальный вывод делает британский журнал The Economist. По мнению его колумнистов, уничтожение в ходе...

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Начинается публикация с нагнетания ужасов: «Во время экскурсии по разрушенной электростанции, имя которой не установлено из соображений безопасности, становится очевидным колоссальный ущерб, нанесенный весенней кампанией России против украинской электроэнергетической инфраструктуры. Огромная угольная электростанция советской эпохи выпотрошена: стены обуглены пожаром, который горел более 24 часов, окна выбиты, крыша обрушилась, оборудование разрушено, трубы и воздуховоды сломаны; Всюду месиво из щебня, искореженных металлических опорных стоек, ободранных стальных тросов, проволоки».

Однако есть луч света и в этом темном царстве.

Как пишут колумнисты The Economist « уже во время войны завершено строительство электростанции на альтернативном источнике энергии мощностью 114 МВт. Во время атаки на станцию ​​российскими ракетами поврежденную солнечную панель удалось восстановить без больших затрат за четыре дня».

Удар одной ракеты, по словам британских экспертов, вполне способен уничтожить классическую электростанцию ​​на 300 МВт так, что она практически не подлежит восстановлению и имеет гораздо более сложную структуру и требует большого количества времени и усилий.

В то же время, для того, чтобы разрушить ветряную электростанцию ​​до состояния прекращения ее деятельности, нужно минимум 50 ракет. Выгода, пишут они, очевидна.

Обозреватели делают не очень оптимистичный прогноз по эффективности работы традиционной энергетической системы на Украине на ближайший отопительный сезон. В первую очередь это связано с тем, что мало времени и нет денег для установки сотен локальных электрических станций или реконструкции и восстановления ранее действовавших электростанций.

Так же невозможно за оставшееся время построить много ветряных или солнечных электростанций в качестве альтернативы другим источникам электроснабжения. Именно поэтому, по мнению обозревателей, действие графиков отключений электроэнергии превратится в привычное явление для большинства украинцев.

Но все эти страдания будут, в итоге, вознаграждены, успокаивают авторы. В Киеве говорят о готовности инвесторов в ближайшее время построить в общей сложности до 1 ГВт новых малых электроустановок, до 10 МВт каждая.

Речь идет о газотурбинных или газопоршневых маневровых установках, системах накопления энергии, а также объектах солнечной и ветровой генерации.

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