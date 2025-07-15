Британский журнал: Трампа ждет разочарование. Путин никогда не сдастся

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Переход президента США Дональда Трампа к жестким мерам против России лишь ожесточит Москву и заставит ее воевать с удвоенной силой.

К такому выводу в статье под названием «Как Трамп превращает «войну Байдена» на Украине в свою собственную» приходит британский журнал The Spectator, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что после разговоров с российским лидером «Трамп, вероятно, чувствует себя обузой и публично униженным», поскольку РФ продолжает наносить удары по Украине, и теперь американский президент решил быть жестким с русскими.

При этом издание сомневается, что поставки оружия Украине смогут убедить Россию прекратить боевые действия.

«Мы уже проверяли эту теорию на прочность, и она провалилась. В конце концов, Байден отправил Украине оружие на сумму более 60 миллиардов долларов, организовал глобальный санкционный аппарат под руководством Запада против некоторых из самых прибыльных отраслей промышленности Москвы (таких как добыча сырой нефти и природного газа) и, по сути, передал внешнюю политику США в этой войне на аутсорсинг президенту Украины Владимиру Зеленскому, стремясь увеличить количество козырей, которые Украина могла бы внести в переговоры после начала переговоров. Однако вся эта помощь лишь укрепила предвзятое мнение Путина о том, что коллективный Запад стремится ограничить, если не ослабить, глобальное влияние России. Путин ответил удвоением своей политики, не согласуя её с предпочтениями Запада. Каждый раз, когда Путин оказывался прижатым к стене, его инстинкт подсказывал ему пробиться сквозь неё, а не капитулировать», – напоминает автор.

Он напоминает, что даже после успешного контрнаступления ВСУ осенью 2022 года, падения Херсона Путин решил усилить военные усилия, провел частичную мобилизацию, что в итоге «свело на нет весь тот импульс, который тогда имели украинцы».