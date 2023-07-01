Британский журналист объявил русских писателей фашистами

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Обласканный на Западе писатель Александр Солженицын – империалист, провозглашавший авторитарные вещи.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил британский журналист и телепродюсер Питер Померанцев, отвечая на вопрос, что важно сегодня делать с российской культурой.

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«Я на днях как раз написал колонку, что деструкция и самодеструкция — часть российской культуры. Против меня сразу написали кучу колонок: дескать, нельзя гнобить российскую культуру. Причем, написали очень антипутинские австралийские и британские академики. В очередной раз вспоминали Солженицына и Достоевского. Сейчас на Западе просто не понимают, что Солженицын был империалистом, авторитарным, с фашистскими наклонностями, не очень здоровым. Что он часто провозглашал авторитарные вещи. Даже те российские писатели, что были за права человека, часто игнорировали права человека у других народов. Причем, это не такая уж дикая идея на Западе. В Америке и в Англии куча исторических примеров борцов за английские свободы или свободы белых американцев, которые вполне уживались с идеей рабства. Этот парадокс существует и сейчас, он очень много анализируется на Западе», – сказал Померанцев.

По его словам, российской культуре «нужно вернуть контекст ее прочтения» и читать российских писателей «по-настоящему».

«Они читаются с таким флёром, с таким мистицизмом, с таким романтизмом страдания. Нужно просто холодно, трезво их анализировать, что даже те из них, которые часто были против авторитаризма российского, были жуткими империалистами, и вполне жили с унижением других стран. Проблема с российской культурой в том, что она застит российское насилие или романтизирует его, как часть своего литературного продукта. Вот такая деконструкция нужна российской культуре, плюс массовые переводы украинской литературы в ее динамике и развитии, — этого крайне не хватает сегодня…», – резюмировал Померанцев.

Стоит заметить, что, когда Солженицын выступал против СССР, на Западе его воспевали и объявляли «борцом за свободу».