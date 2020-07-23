Британский журналист призвал положить конец преступлениям ВСУ в Донбассе

23.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Мировое сообщество должно надавить на Украину и заставить ее прекратить обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры Донбасса.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил британский военкор Патрик Ланкастер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ланкастер провел репортаж из поселка Веселое Донецкой области, который ежедневно обстреливают вооруженные формирования Украины и где не осталось ни одного целого дома.

«Эти люди травмированы, их обстреливают украинские войска каждый день. Так не может больше продолжаться. Нужно что-то с этим делать. Мировая общественность должна заставить Украину прекратить обстрелы мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Как это может продолжаться?», – заявляет Ланкастер.