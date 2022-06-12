Британских наёмников в ДНР не расстреляют – прогноз

Новости Украины

Карьера премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона висит на волоске и во многом сейчас зависит от того, сможет ли он спасти приговоренных судом ДНР к расстрелу британских наёмников. В то же время есть смысл обменять их на русских солдат, приговорённых на Украине к пожизненному заключению.

Об этом в эфире телеканала «НТВ» заявил советник первого главы ДНР Александра Захарченко, политический эксперт Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что, конечно, надо их расстрелять, и это почётная смерть, не повесить, расстрелять. Теперь – как будет на самом деле. Лондон мы посадили в такой шпагат, при котором рвутся не только штаны, но и то, что под штанами. Они ничего не могут сделать сейчас. Причём, спасибо британским таблоидам, надо, чтобы они это делали, каждый день, утром и вечером на первых полосах. После этого накачка общественного мнения заставит их каким-то образом ползти из этого шпагата и что-то предпринять. Что они могут предпринять? Во-первых, они, апеллируя к Минскому процессу, давно нами забытому, попытаются действовать по такой же схеме, как западные лидеры обращались к Донецку и Луганску – через Путина, который как бы их представлял. Это была нормальная коммуникация даже в публичном пространстве – «хорошо, я передам». Это старая схема, которой они попытаются воспользоваться. Я, почему-то на 99% уверен, что Путин их отправит – звоните в Донецк. Это конец коммуникации, потому что в Донецк они позвонить не могут. … Если Джонсон останется в этом шпагате на грани разрыва штанов, то это отставка, его вынудят. Потому что это британские граждане, для которых он не сделал ничего», – объяснил Казаков.

Он предположил другой путь развития событий, когда к процессу подключится Украина и предложит России обмен наёмников, приговоренных к расстрелу, на российских военнослужащих, отбывающих пожизненные заключения в украинских тюрьмах.

«Второй вариант – как бы, нижней коммуникации. С инициативой по обмену выйдет Зеленский и будет выступать в качестве президента Украины, потому что формально Украина наняла этих наёмников. Украина платила им деньги. Например, они приговорили одного из наших пацанов к пожизненному, одного приговорили, сейчас мы второго приговорим. На этих двоих меняем двоих или на троих», – считает бывший советник Захарченко.