Британские международники недовольны позицией Китая по Украине

Олег Кравцов.  
08.12.2023 12:58
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Война, Дзен, Китай, Россия, Украина


Пекин отказывается обвинять Россию в нарушении ее суверенитета.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своей совместной статье для портала ukandeu.ac приходят британские эксперты-международники Анджела ди Флористелла и Сюэчен Чен.

Пекин отказывается обвинять Россию в нарушении ее суверенитета. К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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Они обращают внимание на исследование, проведенное с февраля 2022 по 30 ноября 2022 года, изучавшее изображение украинского конфликта в пресс-релизах МИД КНР.

«Во-первых, Китай рассматривает США в качестве главного субъекта, лежащего в основе архитектуры международной безопасности, возлагая на них наибольшую ответственность за конфликт на Украине. Эмпирические данные свидетельствуют о том, что термин «Соединенные Штаты» встречается в анализируемых текстах чаще, чем «Россия».

И Соединенные Штаты, и НАТО изображаются как разжигатели конфликта, увековечивающие то, что они называют «международным порядком, основанным на правилах», который систематически подрывает глобальный мир и безопасность.

Следовательно, конфликт на Украине интерпретируется не как региональный спор между Россией и Украиной, а как аспект более широкого геостратегического соперничества с участием России, США и их основных союзников. Главным среди этих опасений является изображение агрессивного расширения НАТО на восток, которое последовательно игнорировало суровые увещевания России, как фундаментального катализатора войны на Украине», – пишут авторы.

Они указывают, что Европа, по мнению Пекина, в политическом и военном отношении подчинена и зависит от США, которые изображаются как страна, извлекающая общую выгоду из затянувшегося российско-украинского конфликта.

Кроме того, Европа представлена ​как одна из главных жертв российско-украинской войны, поскольку она понесла серьезные убытки.

В статье отмечается, что «китайские источники постоянно избегают признания того, что Россия нарушила суверенитет Украины, вторгшись на ее территорию».

«Они ссылаются на концепцию суверенитета только в контексте Тайваня. Напротив, в случае с Украиной они выступают за решение законных проблем безопасности России, фактически игнорируя любые призывы к выводу российских войск из оккупированных регионов.

Хотя Китай утверждает, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны соблюдаться в соответствии с целями и принципами Устава ООН, этот аргумент избирательно применяется к Тайваню, а не к агрессии России на Украине. В то же время действия России изображаются как логичная оборонительная мера, реакция на попытки США и НАТО поставить под угрозу безопасность России», – пишут эксперты.

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