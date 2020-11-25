Британскитй стратег объяснил, зачем Украина нужна НАТО

25.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Северо-Атлантический альянс уверяет, что заинтересован в получении опыта Украины «борьбы с гибридной агрессией».

Работа со странами-партнёрами НАТО по взаимному обмену опытом является инновационным проявлением гибкости со стороны Североатлантического альянса.

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Об этом в ходе публичной дискуссии «Украина-НАТО. Партнерство расширенных возможностей: что дальше?» заявил стратегический советник высокого уровня по вопросам оборонной реформы от Великобритании Гордон Мессенджер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Действительно, оперативные отношения между НАТО и Украиной растут и в географическом аспекте, и в плане количества операций. В частности, в Чёрном море, речь об уроках, о возможности получения опыта Украины в борьбе с гибридной агрессии со стороны России. Я бы хотел более углубиться в этот вопрос и сказать, что НАТО очень заинтересовано в этом процессе, мы много чему можем у Украины научиться.

Опять же, здесь важны и какие-то инновационные аспекты, и инновационная культура, и НАТО пытается сейчас превратиться в более гибкую структуру, которая позволяет определённые инновационные аспекты. Тут как раз может быть полезна Украина, и вы также можете получить много чего от НАТО, только надо будет поработать, потому что естественным путём не получится. Могу сказать, что то, что произойдёт от этого сотрудничества, то это демонстрация настоящего военного состояния.

Условно говоря, крепкие отношение между военным руководством стран-членов НАТО и стран-партнёров НАТО свидетельствует о зрелости демократического контроля, зрелости парламентского надзора. Я, собственно, наблюдал эти аспекты. Мы говорили о доктрине, говорили о стандартизации – это как раз те аспекты, которые может предложить НАТО, и тут необходимо обеспечить максимальное сотрудничество, потому что Украина может много чего от этого получить для улучшения состояния своих вооружённых сил», – сказал Мессенджер.