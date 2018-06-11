11.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Британское издание извинилось перед Украиной

Британское издание The Times опубликовало официальное извинение после критики со стороны посольства Украины в Соединенном Королевстве в связи с публикацией карты стадионов на ЧМ-2018 года в Крыму, обозначенной как часть России, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

“Подавляющее большинство стран (включая Великобританию) не признают аннексию Россией в 2014 году украинского Крыма и осудили ее как противоречащую международному праву. Приносим извинения за ошибку”, – говорится в заявлении The Times. – Мы извиняемся за ошибку”.

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В свою очередь, украинские дипломаты похвалили газету.

“Каждый может совершить ошибку. Что важно – признать ее и правильно исправить. Мы очень ценим!”, – говорится в Твиттере украинского посольства в Великобритании.

Ранее посольство Украины в Великобритании сообщило в твиттере о том, что в печатном номере от 9 июня, в котором была размещена статья с локациями чемпионата мира по футболу-2018,The Times опубликовало карту, на которой Крымский полуостров обозначена тем же цветом, что и Россия. Карта сопровождала редакционный материал о Чемпионате мира-2018.

“Посольство обращает внимание The Times на тот факт, что неприемлемо обозначать на этой карте Крым, который был незаконно аннексирован Россией в 2014 году. Мы требуем изменить карту. Крым – это Украина”, – говорилось в сообщении.

Отметим, украинские дипломаты по всему миру довольно настойчиво, истерично и агрессивно реагируют на любые прецеденты с идентификацией Крыма, как части РФ. В связи с этим, иностранные издания предпочитают не связываться с Киевом и в большинстве случаев за такого рода инцидентами следуют официальные извинения перед Украиной.