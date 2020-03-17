Британское посольство опубликовало карту Украины, отделив Крым и Донбасс

17.03.2020, Киев, Михаил Рябов

Посольство Великобритании на Украине в разделе, посвященном советам для туристов, опубликовало карту бывшей советской республики, не только отдельно указав на ней потерянные для Киева Крым и Донбасс, но и также названия городов до насильственного переименования Верховной радой в рамках т.н. «декоммунизации».

На этот факт обратил внимание политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Британское посольство на Украине – молодцы! Опубликовали свежую карту, на которой и Крым, и весь Донбасс отделили от Украины. Кроме того, на карте не признаны переименования Днепропетровска, Стаханова, Кировограда, Красного Луча и др. И даже признание Куива сделано с оговоркой на традиционное «Киев». Так держать! На следующей карте ещё и Одессу с двумя «с» укажут – и вообще цены им не будет!» – комментирует Корнилов.