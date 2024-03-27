Британские чиновники используют финансовую помощь Украине для проворачивания мошеннических схем с бюджетными средствами.

Об этом заявил бывший парламентский заместитель государственного секретаря по вооруженным силам Британии Марк Франсуа в ходе допроса министра обороны Гранта Шаппса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сумма, которую мы даем Украине, составляет 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, что почти в точности соответствует сокращению основного оборонного бюджета в следующем году.

То, что вы пытались сделать, всегда оплачивается из резерва на случай непредвиденных обстоятельств. Так было всегда.

Эти 2,5 миллиарда фунтов стерлингов для Украины не являются частью оборонного бюджета Британии, нельзя потратить один и тот же фунт дважды. Так что, если вы тратите их на полки магазинов для украинцев, вы не можете потратить их на зарплаты армии – или ремонт подводных лодок», – возмутился Франсуа.