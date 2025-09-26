Британской аристократии не по зубам перевоспитание нарцисса-маньяка Трампа – генерал СБУ

Во время визита Дональда Трампа в Британию английская верхушка пыталась перевоспитать его «из фашиста в глобалиста».

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил генерал СБУ в отставке, экс-депутат ВР Григорий Омельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Десятки тысяч активистов собрались на протест в центре Лондона, несогласные с политикой Трампа. Акция под лозунгом «Остановите фашистский режим Трампа» прошла как раз во время его визита в Лондон. Мероприятие было организовано коалицией «Стоп Трамп», которая объединяет более 50 организаций.

В такой ситуации происходила встреча Трампа с короной Великобритании, тысячелетней, которой были заложены основаы международного права, свободы, парламентаризма.

А теперь посмотрите, что собой представляют США? В Северную Америку из Британской империи бежали те, кого преследовал суд, кто мог быть повешен – пираты, насильники, уголовщина. И начали создавать там свою страну. Устроили там геноцид коренного населения», – рассуждал Омельченко.