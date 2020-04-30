«Бродячие бандитские формирования сцепились друг с другом» – юрист

30.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Дело убитой праворадикалами одиозной херсонской майданщицы Екатерины Гандзюк — это кейс, из которого псевдопатриоты получают выгоду и осуществляют давление на судебную систему.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил бывший замглавы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте с вами вместе придём к выводу, что закон в нашей стране не работает, это абсолютно выборочная понятие, врагам – пожалуйста, закон, а друзьям – беззаконие, все нормально. Поэтому, смотрите, вчера была массовая акция под офисом президента во главе с участниками массового беспорядка и лицами причастными к убийствам.

И к ним же карантин не распространялся, никто протокол не составил. Наоборот, радушие, вышла президентский пресс-секретарь, оправдывалась перед ними, стеснялась перебивать их, то есть на них это не распространяется, потому что сегодняшний президент является, как оказалось, носителем вот этой активистической идеи», – возмутился Портнов.

Также он отметил, что Зеленский – часть «партии майдана», а потому ни на него, ни на фракцию «Слуга народа», ни на так называемых активистов не распространяются законы и карантин.

«То есть Зеленский ближе всего со всеми этими активистами-тунеядцами, они идеологически одна партия майдана. То есть была партия майдана и ее переизбрали на другую партию майдана. Поэтому они к своим относятся вне рамок закона, вне рамок карантина, штрафов и запретов на часовые акции.

Поэтому спрашивать с бедных предпринимателей, которые потеряли заработок, почему они нарушают карантин, можно только тогда, когда депутаты фракции «Слуга народа» тоже будут соблюдать карантин и когда активисты, которых боится президентский офис, тоже будут соблюдать те меры, которые они сами же провели через парламент», – подчеркнул эксперт.

Кроме того, он рассказал, как так называемые активисты продают свои услуги для личных целей.

«Я не хотел бы, чтобы лихие 90-х возвращались, но я прогнозирую, что так может быть. Например, никто же не разогнал этих активистов, радикалов, бродячие бандитские формирования, они продолжают грабить, крышевать чей-то бизнес, заниматься вымогательством и продолжают продавать какие-то важные общественные кейсы.

Например, дело Гандзюк – это же чистая продажа. Смотрите, как это происходит: они сначала рассказывали, кто убил Екатерину, потом они с плакатами ходили, что не тех задержали, вчера им там раскрыли ключевых подозреваемых, они опять недовольны. То есть, они это дело продают, они меняют его на влияние. Потому что этот лозунг ничего не обозначающий помогает им давить на чиновников и иметь общественный девиз какой-то, под которым они и объединяются и кого-то шантажируют и добиваются успехов где-то в других сферах.

Например, ты пришёл по поводу Екатерины Гандзюк бастовать, а пользуясь случаем, там прокурора попросил или напугал прокурора, в результате чего он закрыл какое-нибудь другое уголовное дело по тебе, ну, что бы ты, например, перестал гавкать в этом вопросе, а прокурор перестал гавкать в каком-то симметрично другом вопросе», – выразил негодование спикер.

Он добавил, что дело убийства Екатерины Гандзюк – дело рук самих майданщиков.

«То есть это все равно продажа, потому что по большому счёту в деле Катерины Гандзюк участниками являются все участники майдана. Те, кто её убили – это активисты и герои майдана, те, кто расследовали, это тоже герои революции майдана, побратимы – это все одно кодло. То есть это у них убийство внутри их кубла преступного, потому когда вокруг этого идёт такая большая дискуссия, надо смотреть в корень, откуда это происходит», – резюмировал Портнов