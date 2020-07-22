22.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
Криминал, Политика, Украина
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Бродячие банды с оружием терроризируют украинцев


Захват заложников в Луцке – прямое следствие безответственности и беспорядка во власти Украины, которая никак не контролирует ситуацию с безопасностью в стране.

Об этом в эфире канала NEWSONE заявил Михаил Погребинский, директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможно, требуются какие-то дополнительные законодательные инициативы. Но на мой взгляд, ничто не может изменить ситуацию, если исполнительная власть ведет себя никак. Она не взяла на себя ответственность за безопасность в стране. Мы видим безнаказанность людей, которые бродят по улицам с оружием на руках. У нас все в законе прописано – это оружие незаконно, ну, отберите его у них.

Но ничего же не происходит. Или происходит в таких масштабах, которые никак не влияют на ситуацию с безопасностью. Мы оказались в такой ситуации, когда скоро люди вообще будут бояться выйти на улицу – уже не из-за коронавируса, а из-за беспредела людей с оружием, которые могут устраивать такого рода вещи.

Так что дело все-таки в исполнительной власти. Министр внутренних дел не очень-то подчиняется премьер-министру, а премьер-министр – президенту. Как такое может быть, что член фракции («Слуга народа») подает законопроект, а на улице собирается толпа радикалов и приходит человек, который недавно назначен в исполнительную власть, то есть должен быть смотрителем исполнительной власти. Как такое может быть? Значит, вы совершенно не контролируете тех людей, которых вы назначаете», – сказал политолог.


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