Бронемашина утонула во время патриотической акции в Керченском проливе

25.07.2020, Москва, Максим Карпенко

В Керченском проливе во время патриотической акции «Дорога мужества» утонула десантная бронемашина.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», мероприятие было посвящено годовщине Керченско-Эльтигентской десантной операции 1943-го года, когда советские войска сумели закрепиться и получить плацдарм на Крымском полуострове, чтобы впоследствии выбить оттуда гитлеровцев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По задумке организаторов, три бронеавтомобиля БРДМ-2 вышли со стороны поселка Рыбацкое на Тамани и должны были пересечь пролив, высадив десант у поселка Героевское. Однако, в процессе перехода, в семи километрах от Таманского берега, одна из бронемашин начала тонуть – помпы не справились с откачкой воды, и в итоге экипажу не удалось спасти БРДМ.

В результате две остальных бронемашины были вынуждены развернуться, так и не достигнув керченского берега.

По данным местных СМИ, ЧП обошлось без жертв – экипаж БРМД, состоящий из шести человек, удалось спасти.

Акция «Дорога мужества» проходила уже в четвертый раз по инициативе организации «Военно-техническое общество» и до этого обходилась без происшествий.