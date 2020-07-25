25.07.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Крым, Происшествия, Россия
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Бронемашина утонула во время патриотической акции в Керченском проливе


В Керченском проливе во время патриотической акции «Дорога мужества» утонула десантная бронемашина.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», мероприятие было посвящено годовщине Керченско-Эльтигентской десантной операции 1943-го года, когда советские войска сумели закрепиться и получить плацдарм на Крымском полуострове, чтобы впоследствии выбить оттуда гитлеровцев.

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По задумке организаторов, три бронеавтомобиля БРДМ-2 вышли со стороны поселка Рыбацкое на Тамани и должны были пересечь пролив, высадив десант у поселка Героевское. Однако, в процессе перехода, в семи километрах от Таманского берега, одна из бронемашин начала тонуть – помпы не справились с откачкой воды, и в итоге экипажу не удалось спасти БРДМ.

В результате две остальных бронемашины были вынуждены развернуться, так и не достигнув керченского берега.


По данным местных СМИ, ЧП обошлось без жертв – экипаж БРМД, состоящий из шести человек, удалось спасти.

Акция «Дорога мужества» проходила уже в четвертый раз по инициативе организации «Военно-техническое общество» и до этого обходилась без происшествий.

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